¿Cuántos puntos necesita el Hércules para lograr el ascenso a Segunda?

Fin de las vacaciones. Todos han hecho noche en Alicante. Al menos esa era la orden con la que se fueron los integrantes del Hércules hace ocho días. El parón, reducido a la mitad con respecto al del pasado curso, una vez concluido, devuelve al Hércules a la rutina de la competición con un único objetivo: el ascenso a Segunda División. Las cuentas complican que sea en calidad de campeón, que garantizaría el salto de categoría de forma directa, por lo que la aspiración a la queda condenado el proyecto, debido al déficit acumulado bajo la dirección de Rubén Torrecilla, es acabar entre los cinco primeros.

Eso le permitiría tener acceso a la primera de las dos eliminatorias que habría de superar para volver a Segunda más de una década después. Tampoco esta vía alternativa, más relajada, resultará sencilla, aunque sí más accesible que la de alzarse con el título. El líder Atlético Madrileño tiene ahora mismo 33 puntos, ocho más que los alicantinos. Pero para darle caza y ponerse al frente de la clasificación no bastaría con eso, además necesitaría adelantar a los siete equipos que tiene ahora mismo delante.

Desde la creación de esta nueva tercera categoría nacional en la temporada 2021-2022, el promedio de puntos que han obtenido los campeones es de 73. El Racing de Santander y el Castellón tienen el tope con 82, y la Cultural Leonesa el honor de haber terminado en lo más alto con la puntuación más baja, precisamente el curso pasado, cuando acabó con 65 puntos.

Los blanquiazules se han dejado la mitad de los puntos en las primeras 17 jornadas de competición El reto es conseguir, al menos, 40 puntos en los 21 encuentros que restan de liga para asegurar el «play-off»

Para poder volver al fútbol profesional por el camino corto, sin paradas, sin riesgo, al Hércules le haría falta sumar el 76 % de los puntos que le restan por jugar, que son 63. Ahora mismo tiene 25, lo que significa que le faltan 48 para llegar hasta esa cifra. Pensar que es posible sin ruborizarse un poco, cuesta, máxime porque hasta el momento se ha dejado la mitad de los puntos que ha disputado.

Lastre pesado de Torrecilla

La media era aún más sonrojante antes del remplazo en el banquillo. Beto Company ha obtenido 11 de los 15 puntos que se han disputado desde su aterrizaje. Eso es un 73%. Todavía precisaría mejorar ese dato ya de por sí bastante inaccesible para tener opciones reales de ser campeón al final de curso.

Por eso, en la vuelta a los entrenamientos, este lunes, en Fontcalent, se empezará a trabajar con la mirada puesta en las cinco primeras plazas. Para lograr ese objetivo hay que rubricar una segunda vuelta más asequible, a alcance de una plantilla que ha recobrado la fe en sus posibilidades, a la que en breve se le sumarán dos centrocampistas, Mehdi Puch y Roger Colomina, y al menos dos refuerzos importantes para tratar de apuntalar definitivamente el proyecto.

Carlos Mangada y Jeremy de León chocan la mano después de que el Hércules marcara un gol en Alicante. / Alex Domínguez

Desde que Luis Rubiales extinguió la Segunda B y creo la Primera Federación, el promedio de puntos con el que se han clasificado los clubes para jugar la promoción ha sido de 60 puntos. Al Hércules le harían falta 35. Es decir, conseguir en 21 partidos diez puntos más de los que ha acumulado en las 17 jornadas que lleva jugadas.

Para concretarlo, no requerirá un sobreesfuerzo heroico, aunque sí habrá de capitalizar el 55 % de los que disputen. Hasta ahora, debido al déficit acumulado en las 12 fechas que se mantuvo al frente del vestuario a Torrecilla, se han desperdiciado el 55 % de los tantos en liza, más de la mitad. Si eso no se corrige será imposible llegar a la conclusión de la temporada regular entre los cinco primeros.

Precios de la campaña de abonos de media temporada del Hércules que incluye el partido contra el Sabadell. / HCF

Los primeros tres habría que ganarlos el 3 de enero frente al Sabadell, encuentro incluido en el abono de media temporada pese a ser aún de la primera vuelta, pero no es un rival precisamente propicio. Los catalanes le pisan los talones al filial del Atleti. Solo tienen un punto menos que los rojiblancos y únicamente han perdido un partido en 17 jornadas. Ganarles con esta carta de presentación supondría un espaldarazo formidable en el asentamiento del nuevo modelo que trata de implementar el preparador valenciano.