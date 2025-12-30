El Hércules se interesa en el mediocentro Josep Calavera

El Hércules activa el modo ventana de fichajes invernal. La comisión deportiva blanquiazul rastrea el mercado en busca de perfiles que completen la plantilla de Beto Company. En ese proceso, común en cualquier club de la categoría, uno de los futbolistas por los que ha preguntado la entidad del Rico Pérez es el centrocampista del CD Tenerife, Josep Calavera.

El dorsal "5" del conjunto insular ha pedido salir este mercado invernal, tras fichar el pasado verano, dada su falta de minutos. La dirección deportiva del Tenerife, encabezada por el alicantino Manu Guill, también le ha trasladado a Calavera que le dará facilidades para salir si aparece alguna opción que le permita tener la continuidad que está teniendo en la isla.

A falta de dos partidos para cerrar la primera vuelta del campeonato, el de Cabra del Camp (Tarragona) apenas ha disfrutado de dos titularidades –ante Zamora y Barakaldo– y de un total de nueve partidos jugados en Primera RFEF. A estas alturas de temporada, siquiera llega a los 300 minutos de participación en liga dado el elevado nivel de la plantilla del Tenerife, que lidera con puño de hierro en el grupo 1 de la Primera RFEF.

La operación cuenta con otro serio competidor para el Hércules, el Nástic de Tarragona. El conjunto catalán cuenta con serias necesidades de reforzar su centro del campo y, junto al propio Hércules, es el equipo que con más interés ha preguntado por la situación de Calavera.

Calavera, antes de un partido con el Tenerife. / CDT

Según informa El Día, medio que pertenece a Prensa Ibérica al igual que INFORMACIÓN, las reuniones mantenidas entre cuadro técnico, dirección deportiva y propiedad apuntan a la conveniencia de una cesión para Calavera. De este modo, su desvinculación no se produciría de forma definitiva.

Con todo, la operación dependerá del sí del jugador, que tendrá la última palabra para elegir destino. Salvo que aparezcan más equipos que se sumen a la puja, tendrá que decantarse entre Alicante o Tarragona, con pros y contras muy dispares en cada una de estas posibilidades que le ofrece el mercado.

A sus 26 años, Calavera se formó en el fútbol catalán. Llegó a jugar la Youth League (Champions Juvenil) con el FC Barcelona. Más tarde pasó por el Lleida, el Atlético Madrileño, el Deportivo de La Coruña y el Castellón, este último equipo en dos etapas distintas. En la medular de Castalia es donde más brilló, logrando el ascenso a Segunda División en la temporada 2023/24 siendo una pieza fundamental del equipo entonces entrenado por Dick Schreuder.

Esta temporada, en el destacado líder Tenerife no está encontrando su sitio. De la mano de Álvaro Cervera, no está siendo capaz de hacerse un hueco en la medular del club chicharrero y saldrá a lo largo del mercado invernal.

Un centrocampista de buen pie y llegador

"Es un mediocentro que en Castellón fue importante en la temporada del ascenso a Segunda División. Es un todocampista con garra, llegador y sobre todo muy buen toque de balón". Así define al centrocampista pretendido por el Hércules el periodista Pablo Casado, del periódico Mediterráneo, quien siguió sus tres temporadas entre 2022 y 2025 en el Castellón.

"Sufrió varias lesiones que no le permitieron tener continuidad, pero organizaba todo el fútbol del Castellón. En Segunda, con el salto de categoría, también tuvo alguna lesión y fue perdiendo protagonismo. Pero para Primera RFEF es un futbolista que tiene mucho nivel", añade sobre los argumentos futbolísticos de Calavera.

"Si le respetan las lesiones muscularmente y tiene continuidad, es un centrocampista que podría aportar mucho porque es de los buenos y muy completo", explica sobre el posible encaje de Calavera en el sistema blanquiazul.