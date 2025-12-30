El Hércules regresa a los entrenamientos con el alta de Roger Colomina

El Hércules ya prepara su regreso a la competición tras las vacaciones de Navidad con el alta de Roger Colomina, quien se perdió los últimos dos meses de competición por una lesión en el hombro. El centrocampista catalán sufrió una luxación acromioclavicular, lesión producida durante el partido ante el Sevilla Atlético, por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

Colomina se está ejercitando con el grupo durante gran parte de las sesiones, aunque con precaución en varios de los ejercicios, por lo que su presencia para el encuentro del próximo sábado ante el Sabadell es dudosa. Tambiénse ejercita con relativa normalidad el delantero Nico Espinosa, que se perdió los últimos partidos del equipo en el mes de diciembre por una lesión muscular.

El equipo que entrena Beto Company ha retomado la actividad a la espera de conocer si el técnico puede contar para el partido del sábado con Mehdi Puch, jugador franco-argelino que lleva dos meses entrenando con el Hércules y al que el club espera que pueda ser inscrito oficialmente el 2 de enero.