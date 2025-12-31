Muere Basilio Patiño, bastión del mejor Alicante

Fiel escudero de Antonio Solana y el descubridor de Pepe Bordalás. En los años noventa Basilio Patiño (La Alberca de Záncara, Cuenca, 1946) fue uno de los hombres fuertes del pujante Alicante que saldría del agobio de Preferente y acabaría años más tarde en Segunda. Con él en el club la entidad de Villafranqueza creció y se profesionalizó y durante años fue una entidad modelo, aunque su primera huella en el fútbol alicantino se remonta a mediados de los sesenta.

Patiño se crio en el barrio valenciano de San Marcelino, donde empezó a despuntar como un extremo derecho de calidad. Tras lucir en el Alginet recaló en el Hércules, que lo tuvo dos años fogueándose en el Alicante, con el que intercaló etapas. Como blanquiazul jugó poco, algo en Segunda y algo en el primer año de Tercera, la 68-69.

Pasó por el Jaén y el Badalona y volvió a su Alicante, el club que le marcaría como futbolista y luego como técnico y directivo. También dejó un recuerdo dorado en el Villena, donde estuvo a mediados de los setenta y cantó un sonado ascenso. Se retiró en el Mutxamel, ya con 40 años y reubicado como líbero.

Mientras, estudió para ATS y trabajó como tal en el Hospital General hasta su jubilación. Paralelamente había iniciado una carrera como entrenador que le llevó a su querido Villena, Crevillente o Pinoso hasta que Miguel Barceló, presidente saliente del Alicante, lo firmó para la 97-98, con el club sumido en drama por un descenso a Preferente. Mantuvo el cargo pese a que antes de comenzar la temporada cogieron el club Pedro Boj y Antonio Solana; y no solo eso, sino que formaría un bloque que resucitaría a la entidad.

Tras perder la final por el ascenso, decidió dejar el banquillo, asumir la dirección deportiva y firmar para el banquillo celeste a un joven Pepe Bordalás, que meses después llevaría el club a Tercera y que con el tiempo se convertiría en el técnico con más partidos del club. Comenzaba así una época rutilante de los de Villafranqueza con una directiva encabezada por Solana y con Patiño y Paco Espí como irreductibles actores secundarios. Fue director general del Alicante hasta el adiós de Solana, cuando dejaron el club a las puertas de Segunda.

De trato afable, fue además un gran jugador de mus, y su pérdida, este miércoles 31 de diciembre y tras años lidiando con el alzhéimer, deja un gran vacío en el fútbol alicantino.