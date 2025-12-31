Samu Vázquez renueva por una temporada más con el Hércules

El Hércules CF ha anunciado la renovación de Samu Vázquez, que continuará defendiendo la camiseta blanquiazul por una temporada más, hasta junio de 2027, según ha informado el propio club en un comunicado.

En la nota, la entidad subraya que el jugador ha aportado trabajo, fiabilidad y compromiso en el carril derecho, además de una adaptación progresiva a las exigencias del equipo y una evolución constante dentro del proyecto deportivo.

Samu Vázquez llegó al Hércules en 2023 en calidad de cedido por el Albacete Balompié, formando parte del grupo que consiguió el ascenso a Primera RFEF. Tras su incorporación en propiedad el verano siguiente, se ha convertido en un referente dentro y fuera del campo, siempre según el comunicado del club.

Confianza en el lateral derecho

Con esta renovación, el Hércules CF reafirma su confianza en un futbolista que, consideran, encaja en la identidad blanquiazul y que seguirá formando parte del crecimiento del equipo. El club concluye el comunicado señalando que Samu Vázquez continuará siendo blanquiazul, aportando trabajo y compromiso en el Estadio José Rico Pérez.