Samu Vázquez renueva por una temporada más con el Hércules
El club anuncia la continuidad hasta 2027 del lateral derecho, a quien destacan como una pieza fiable del equipo desde su llegada en 2023
El Hércules CF ha anunciado la renovación de Samu Vázquez, que continuará defendiendo la camiseta blanquiazul por una temporada más, hasta junio de 2027, según ha informado el propio club en un comunicado.
En la nota, la entidad subraya que el jugador ha aportado trabajo, fiabilidad y compromiso en el carril derecho, además de una adaptación progresiva a las exigencias del equipo y una evolución constante dentro del proyecto deportivo.
Samu Vázquez llegó al Hércules en 2023 en calidad de cedido por el Albacete Balompié, formando parte del grupo que consiguió el ascenso a Primera RFEF. Tras su incorporación en propiedad el verano siguiente, se ha convertido en un referente dentro y fuera del campo, siempre según el comunicado del club.
Confianza en el lateral derecho
Con esta renovación, el Hércules CF reafirma su confianza en un futbolista que, consideran, encaja en la identidad blanquiazul y que seguirá formando parte del crecimiento del equipo. El club concluye el comunicado señalando que Samu Vázquez continuará siendo blanquiazul, aportando trabajo y compromiso en el Estadio José Rico Pérez.
Suscríbete para seguir leyendo
- La CHS reclama a los agricultores de la Vega Baja cerrar las tomas de riego del Segura ante el desembalse de agua salinizada del pantano de Santomera
- Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia
- El detenido por el incendio mortal de Crevillent amenazó a sus vecinos: “¡Lo vais a pagar muy caro!”
- La pausa de Verifactu deja al descubierto otras preocupaciones de los negocios
- Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad
- Alicante arrancará 2026 con el rodaje de una película internacional