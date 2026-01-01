Hércules CF
Sabadell: un huésped ideal para el Hércules
El conjunto arlequinado solo ha ganado una vez en Alicante, eso sí, fue en su última visita
El Hércules iniciará el año 2026 en el estadio José Rico Pérez (sábado, 21 horas) recibiendo al Sabadell, en duelo entre dos de los históricos del grupo 2 de Primera RFEF de esta temporada. Y precisamente ese factor, el del pasado, da cierta ventaja al conjunto dirigido por Beto Company. Los números en la ciudad de Alicante del cara a cara entre los dos clubes son claramente favorables a los locales.
De los 18 enfrentamientos en territorio herculano, los blanquiazules han salido vencedores en 13, han firmado tablas en cuatro ocasiones y solo han perdido una vez. Eso sí, fue en la última visita del Sabadell, que se remonta al mes de septiembre de 2019, en la ya extinta Segunda División, cuando los catalanes se impusieron por 0-2 a la escuadra que por entonces dirigía Lluís Planagumà. Los autores de los goles fueron Óscar Rubio y Lanzarote.
Triunfos herculanos
Aquella tarde, el Sabadell rompió una maldición en Alicante que duraba más de 80 años y que comenzó en 1935, cuando el Hércules le goleó (4-0) con triplete de Tatono y una diana de Roldán. Para el siguiente duelo oficial hubo que esperar tres décadas, pero fue a lo grande: en Primera División. Hércules y Sabadell empataron sin goles el 11 de septiembre de 1966, en la primera jornada del curso de aquella campaña en la élite. Es la única vez que los dos históricos clubes han coincidido en la máxima categoría.
El resto, entre Segunda y Segunda B, han sido resultados favorecedores al Hércules, incluida una racha en Alicante de siete victorias consecutivas entre 2012 y 2019, hasta aquella mencionada derrota, resaltando días como el 3-1 de marzo de 2013, con doblete de Braulio y una diana de Portillo; el 3-0, unos meses más tarde, en noviembre del mismo año, con doblete en este caso de Portillo y un tanto del japonés Sugita o el 2-0 del último triunfo blanquiazul, en abril de 2019, con otro doblete, en este caso de Carlos Martínez.
