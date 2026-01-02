Beto, en la previa al Hércules-Sabadell: "Viene un rival con números de potencial campeón"

El entrenador del Hércules, Beto Company, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del estadio Rico Pérez, en la previa al primer partido del 2026, este sábado (21 horas) cuando recibirá al Sabadell.

Antes de medirse al segundo clasificado del grupo 2 de la Primera Federación, el técnico blanquiazul ha repasado el momento que atraviesa su plantilla, con Nico Espinosa de vuelta y con Roger Colomina afrontando una última semana de baja. Beto ha dicho que esperarán el alta federativa de Mehdi Puch "hasta última hora", y que si termina entrando "está al 100%" para jugar.

También ha comentado que se realizarán "dos o tres fichajes" y ha confirmado el interés del club en contratar al centrocampista Josep Calavera, del Tenerife.

Vuelta al trabajo tras las vacaciones: Los parones vienen bien para cargar un poco de pilas y de energía. Estamos contentos de volver, ha sido una buena semana, los chicos han llegado muy bien y han hecho el trabajo que tenían en el parón. Han llegado fenomenal. Somos conscientes de la dificultad, pero también estamos confiados en sumar de tres aquí, en el Rico Pérez.

Parte de bajas: Nico (Espinosa) está disponible. Si el último partido antes del parón hubiera sido un partido muy decisivo, igual hubiéramos intentado arriesgar con él. Su adaptación al esfuerzo y al día a día es buena. Luego, lo de Roger (Colomina) entendiendo lo aparatoso de su lesión, los meses, la operación, esa recuperación de los dolores, esa falta de confianza, de chocar, de caerse, de este tipo de acciones... va a ir progresivo. Ha estado toda la semana casi con normalidad, tengo la sensación de que su semana que viene será ya normal.

Mehdi Puch: "En situaciones así lo único que impera es la burocracia y la espera. Lo esperaremos hoy hasta la última hora, no sé si es hasta las 20 o las 21 horas cuando puede entrar hoy el alta federativa. Ahí estamos. Si nos entra (el alta) estará disponible para entrar.

Mehdi Puch, el día del anuncio de su contrato como jugador del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

Sabadell: No voy a descubrir al rival porque sus números son concluyentes. Siete goles encajados en 17 jornadas y un partido perdido en 17 jornadas, con lo que implica esta categoría, son números de potencial campeón. Nos vamos a encontrar un rival con muchísima energía, con la capacidad de repetir esfuerzos continuamente, que es capaz de apretarte alto y de igualarte, y que es capaz de hundirse en ese bloque bajo con habitualmente cinco defensores.

¿Qué partido espera?: Nos vamos a encontrar a un rival pegajoso, nos van a intentar plantear ese partido incómodo. Creo que con balón tienen la obsesión de meter balones a nuestra línea defensiva continuamente. Pero estamos muy tranquilos, conocemos bien eso, hemos entrenado cómo combatir ese tipo de acciones cuando el rival tenga balón y cómo ser capaces de apretarles. Creemos que tenemos identificadas aquellas zonas donde nos pueden dar ventajas. Queda acertar, que es lo más difícil.

Sobre Ferran Costa, técnico del Sabadell: Es un súper entrenador pero no lo digo yo, lo dicen sus números en sus temporadas de los últimos años ya sea en Tercera División, Segunda Federación y este año Primera Federación. Creo que una de sus principales virtudes es la capacidad que tiene de adaptación y la lectura de partidos. Creo que él en ese aspecto es extremadamente bueno. Es un duelo de altura, importante, pero normalidad porque no nos darán más de tres puntos.

¿Preocupa que se distraiga el grupo con el mercado?: No, yo veo a la plantilla muy tranquila. Obviamente cuando las ventanas de mercado se abren, pues siempre uno puede tener esa incerteza de su rol, de su posición, de su estatus en la plantilla... pero si les pasa, es una cosa que está superando internamente dentro de cada uno, porque yo no lo estoy detectando. Creo que tenemos una plantilla de jugadores profesionales con un día a día espectacular.

Interés en Josep Calavera, centrocampista del Tenerife: No hay muchos perfiles como los que queremos en esa posición. Josep Calavera es uno, pero también hay otros más. Al final este mercado de invierno es escoger entre lo que hay, no entre lo que uno quiere. Es importante también el tener esa capacidad de adaptación y que, si no llegan, pues poder adaptar a otros perfiles a esa posición (la del mediocentro).

¿Cuántos fichajes va a realizar el Hércules?: Evidentemente va a depender del mercado, pero no creo que nos vayamos a más de dos o tres fichajes. Confiamos en que la plantilla es buena, no creo que haya ninguna revolución. Hay que dar continuidad a la plantilla y dar un pequeño paso en determinadas posiciones o roles. Lo que sí que garantizo es que no vamos a fichar por fichar, eso me parece una estupidez. Tenemos que ser eficientes y creo que lo vamos a ser.

LA afición del Hércules presente en el Rico Pérez durante el Hércules-Betis B de la jornada 13 de liga. / Alex Domínguez

12.000 abonados y la masa social del club: Los herculanos y las herculanas están respondiendo a nuestra llamada, a nuestro toque de decirles: venid y ayudadnos.Lo he dicho desde el primer día, cuanto más juntos estemos, más difíciles de batir seremos. Vamos a ver un gran partido en el Rico Pérez, queremos que la gente que venga pueda disfrutar de un partido bonito entre dos equipos que van a buscar la victoria. Ojalá estén con nosotros, como siempre hacen, apretando e intimidando al rival, que entiendan que venir al Rico Pérez no es fácil.

¿Un deseo para el 2026?: Le pido muchas cosas. Soy ambicioso en lo que le pido. Al final, en esta vida uno tiene que querer hacer las cosas y creer que las puede hacer. Nosotros queremos estar arriba y creemos que podemos estar arriba... pues vamos a eso. Luego el fútbol va de aciertos y desaciertos puntuales, pero lo que queremos hacer es estar arriba y luchar por todo.