El Hércules, entre la exigencia y la incertidumbre para iniciar el 2026

Casi un mes después, este sábado (21 horas) regresa el fútbol al Rico Pérez de Alicante. Lo hace con un partido entre dos aspirantes a ascender. Hércules (25 puntos, octavo clasificado) y Sabadell (32 puntos, segundo clasificado) arrancan el año con un duelo que, tras el empujón que supone llegar a los 12.000 abonados blanquiazules, aspira a convertirse en una de las asistencias más importantes de la temporada.

Beto Company y Ferran Costa, tras compartir cuerpo técnico en el primer tramo de la pasada temporada, se reencontrarán ahora en equipos distintos. El ahora entrenador del Sabadell fue técnico del Andorra hasta mediados de enero, cuando fue destituido y Beto, segundo técnico durante los primeros cuatro meses y medio, le relevó en el cargo y terminó ascendiendo al equipo del Principado a Segunda División.

Camino de un año desde que sus caminos se separaron, los equipos de ambos son dos de los más enrachados del grupo 2 de la Primera RFEF. El Hércules no pierde desde el derbi en Elda que significó el fin de Rubén Torrecilla. Desde entonces, tres victorias, dos empates y una propuesta renovada, de mayor asociación, que permite al conjunto alicantino proyectarse en una clara línea ascendente.

Beto, que no se sentará en el banquillo y cumplirá su segundo partido de sanción, prevé un partido "incómodo" para el que mantiene la baja del centrocampista Roger Colomina pero recupera a Nico Espinosa. El capitán está al 100% recuperado físicamente y vuelve a la convocatoria blanquiazul. El regreso al once de Ben Hamed, tras cumplir ciclo de amarillas, le dan muchas opciones al camerunés de formar en el doble pivote junto al inamovible Carlos Mangada.

Rentero y Monsalve se abrazan con Carlos Abad tras el pitido final en Marbella. / LOF

En la zaga, la dupla de centrales apunta a ser integrada de nuevo por Nacho Monsalve y Javier Rentero, con Samu Vázquez como opción para el lateral diestro tras ser renovado y Javi Jiménez por la izquierda. Arriba, para el gol, Fran Sol repetiría como "9", mientras que en la línea de mediapuntas a los fijos Unai Ropero y Antonio Aranda podría sumarse Carlos Rojas.

Caso Mehdi Puch

Al margen del deportivo, el Hércules disputa otro partido en los despachos desde el viernes a primera hora. La inscripción de Mehdi Puch, primer fichaje del mercado invernal, y su convocatoria para el choque no está definida. El futbolista francoargelino firmó pocas horas después de la apertura del mercado invernal la documentación necesaria para tramitar su ficha. La RFEF ya la ha revisado y ha dado el visto bueno, por lo que su inscripción como jugador del Hércules, y su presencia en la convocatoria, queda sujeta al plazo (por definir) que se extienda la FFF (Federación Francesa de Fútbol).

Mehdi Puch, el día del anuncio de su contrato como jugador del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

El propio Beto en la comparecencia previa llamó a confiar en "la burocracia" y a "esperar" a que se resuelva la situación, confirmando que, en caso de llegar el alta antes del partido, Mehdi Puch está "disponible para entrar".

El Sabadell de Coscia

Pese a ser un recién ascendido, el Sabadell de Costa está haciendo "números de campeón" según el entrenador del Hércules. Siete goles encajados y una sola derrota en las primeras 17 jornadas permiten al club de la Nova Creu Alta soñar con volver al fútbol profesional. Llegan tras encadenar tres victorias consecutivas, la última de mérito frente al Altético Madrileño por dos goles a cero, uno de ellos obra del exherculano Agustín Coscia.

El hombre que posibilitó el último ascenso del Hércules lleva tres goles esta temporada, en la que no está teniendo demasiada continuidad. El argentino regresará al Rico Pérez, un estadio que le guarda un agradecimiento eterno... pero esta vez lo hará con unos intereses bien distintos a los que tuvo aquel 5 de mayo de 2024.