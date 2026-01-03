Dos polémicas decisiones arbitrales facilitan la derrota abultada del Hércules

Un polémico arbitraje facilitó el camino al Sabadell para infringir la primera derrota de la era de Beto Company en el Hércules. Dos decisiones del colegiado, muy protestadas, dejaron al Hércules en la lona frente a un buen equipo que plantó batalla en Alicante.

El partido comenzó con un error en defensa aprovechado por López-Pinto para alojar el balón en la escuadra al disparar sin oposición.

El encuentro, con todo, anduvo igualado en esa primera fase del partido, hasta el punto de que el bloque alicantino consiguió igualar en una jugada a balón parado que Monsalve cabeceó a la red.

Tras el empate, el Hércules tuvo una ocasión inmejorable de adelantarse, pero el guardameta Fuoli sacó una mano salvadora a un disparo de Unai.

Esa acción dio paso a la jugada que determinó el partido: la expulsión de Monsalve por juego peligroso.

Con diez jugadores sobre el campo el Hércules se vio castigado con un segundo gol de López-Pinto nada más iniciar la segunda parte. Pese a ello, el cuadro local tuvo arrojo para generar un par de ocasiones que dos defensores catalanes salvaron desde la línea de gol. Ese ánimo, sin embargo, quedó anulado por la segunda acción polémica: un penalti por una posibles manos dudosas que no pudo ser revisado al no disponer de cartulina verde para usar la televisión. El tercer gol arlequinado ejecutó al Hércules, que además encontró un castigo añadido al ver que el partido se suspendía durante unos minutos por lanzamiento de objetos.

Tras la reanudación, el Sabadell anotó dos tantos más ante un Hércules desarmado.