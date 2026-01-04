El acta del Hércules-Sabadell desvela la expulsión de dos aficionados y señala a Richie Dapaah

Los incidentes ocurridos tras el penalti y el 1-3 del Hércules-Sabadell, que provocaron la suspensión del partido durante un cuarto de hora debido al lanzamiento de objetos al terreno de juego desde la grada del estadio José Rico Pérez tenían en alerta a la entidad blanquiazul por la redacción del acta arbitral, firmada por el colegiado andaluz Pablo Morales Moreno.

En la misma, el árbitro desvela la expulsión de dos aficionados del Hércules, identificados por los cuerpos de seguridad presentes en el estadio, debido al lanzamiento de botellas de agua durante la celebración del tercer tanto catalán, que dejó visto para sentencia el choque y que activó la segunda fase del protocolo federativo para este tipo de casos.

Así explica el acta de Morales Moreno todo lo acaecido en el Rico Pérez a partir del minuto 76:

Acta arbitral del Hércules-Sabadell / RFEF

Una vez reanudado y concluido el partido, el otro señalado por Morales Moreno en su redacción es el futbolista del Hércules Richie Dapaah, que no estaba convocado y al que en las imágenes televisivas ya se le vio, vestido de calle, protestando airadamente al árbitro al término del encuentro.

A este respecto, el acta señala que el futbolista se acercó al colegiado y le dijo "aquí no podéis venir a pitar así", además de mantener una actitud amenazante señalándole con el dedo, teniendo que ser separado por el delegado del Hércules. Es probable que esta actitud le cueste al futbolista, lesionado de larga duración, alguna sanción, tanto en forma de partidos como económica. Por último, el árbitro también señala que al entrar a vestuarios le lanzaron una botella pequeña de agua, sin llegar a impactar en nadie.