Beto, entrenador del Hércules: "Es obvio que el árbitro condiciona el resultado"

Cayó el Hércules en un duelo loco donde pasó de todo y tras el pitido final, Beto Company no ha querido pasar por alto la labor del árbitro. "Que el árbitro condiciona el resultado es obvio. Hemos visto repeticiones y me entra la risa, son tres goles que no debieron subir al marcador. Obviando esa situación, creo que se nos ha escapado una gran oportunidad, hemos hecho una gran primera parte donde les hemos incomodado muchísimo", declaraba el técnico.

"Aparte de tener control, hemos tenido llegada y se nos va el partido con una roja moderna que le llamamos nosotros. A partir de ahí, en la segunda parte, por querer ganar el partido, recibimos acciones de ataque claras. Con el 1-2 se nos hace cuesta arriba y pasa lo que pasa en el partido. Juegas 60 minutos con uno menos y cuando se va a buscar la victoria a veces sale cara y a veces cruz", opinaba.

Al final del partido, el enfado de los jugadores del Hércules fue tremendo y sobre esto, Beto Company opinó lo siguiente. "Es dificil mantener la calma en el campo ante ciertas situaciones, lo único que puedo decir es que mis jugadores han ido a buscar el partido en momentos de dificultad y eso nos ha hecho encajar goles. Hasta el minuto 30 de la segunda parte hemos dado una lección de coraje".

"Todos tenemos que tener un poco más de calma" Beto Company — Entrenador del Hércules

"Es un día para aprender y para entender que al final solo hemos perdido un partido. Si hubiésemos perdido 0 a 1 estaríamos con los mismos puntos. Hay aspectos que debemos mejorar y trabajar mejor, pero es normal descentrarte en ciertas situaciones", añadía el técnico.

Siguiendo con la polémica, Beto ha reconocido que no le gusta hablar de los árbitros, pero le está tocando hacerlo porque se deberían corregir ciertas situaciones. "Hay una diferencia muy clara entre liderar e imponer, todos tenemos que tener un poco más de calma. A veces se toman decisiones que no son coherentes, no voy a entrar nunca a un vestuario de los árbitros".

"Jeremy es un futbolista que nos aporta desequilibro y velocidad" Beto Company — Entrenador del Hércules

Sobre si el Hércules recurrirá y formalizará una queja a la Federación por el arbitraje ante el Sabadell, Beto ha sido contundente. "Es una decisión que tomará el club, al final lo principal es que hay unas imágenes y es obvio que no ha habido acierto en este sentido".

"Jeremy es un futbolista que nos aporte desequilibro y velocidad, entendíamos que nos podía dar desborde. Su presencia obligaría a su carril a estar más pendiente atrás. Galvañ está a un buen nivel y Samu ha arrastrado procesos gripales que le han mermado a nivel físico. Con Vique queríamos meter pierna en el medio del campo", sentenciaba.