¿Cuándo encajó el Hércules cinco goles en Alicante por última vez?

Derrota dolorosa... y con mar de fondo. Además de perder a Nacho Monsalve para la cita en Murcia del fin de semana por su expulsión frente al Sabadell, que condicionó el partido sobremanera, el Hércules corta de raíz la buena racha de resultados que firmaba desde la sucesión en el banquillo. Primer traspié de Beto Company como técnico blanquiazul y primera manita en contra, en Alicante, desde hace más de una década.

El Rico Pérez no veía a su equipo perder de manera tan abultada desde 2012, exactamente desde el 4 de noviembre de aquel año, cuando visitó la ciudad el Xerez que entonces dirigía Esteban Vigo, el último entrenador que ha logrado el ascenso a Primera de un proyecto blanquiazul. Los andaluces le endosaron cinco goles al bloque que preparaba Quique Hernández con Paco Peña, Javier Portillo, Diego Rivas (ahora vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles) y Alberto Escassi, actualmente en el Marbella, rival de los alicantinos en Primera RFEF.

Diego Rivas, delante; y Paco Peña, detrás, después de encajar el 1-5 frente al Xerez en 2012. / Carla Cortés

La portería ese domingo la ocupaba Juan Carlos, que le había ganado la partida a Ismael Falcón en una campaña difícil en la que se terminó evitando de forma agónica el descenso a Segunda B que el curso siguiente sí se consumó... y del que aún no se ha recuperado la SAD propiedad de la familia Ortiz. Mientras en la capital se sufría, el Elche de los récords de Fran Escribá ganaba la liga y regresaba a la élite... con honores.

Trece años han pasado desde ese partido que solo valió para que Edu Bedia se estrenara como goleador herculano cuando el encuentro ya lo dominaba el Xerez por 0-4. Juan Carlos Mandiá quemó ese curso su última etapa en el banquillo del Hércules, una campaña que ya hacía presagiar lo peor. Curiosamente, ese rival que le hizo una manita a los alicantinos en su propia casa acabó perdiendo la categoría como último clasificado... ya sin el Boquerón al frente, que fue destituido en la jornada 26... No volvió a entrenar hasta 2021, con idéntica suerte.

Precedente copero idéntico

Para volver a toparse con un marcador idéntico al que se produjo el sábado frente al Sabadell —y en 2012 frente al Xerez— hay que remontarse a 2008, concretamente al 29 de octubre. Fue en una eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rival. Enfrente estaba el Real Valladolid, entonces en Primera División. Los alicantinos, en la categoría de plata, con Mandiá tutelando el proyecto y Farinós siendo suplente esa noche, cayó por 1-5 en la ida, en Alicante.

Expulsión de Dani Bautista durante la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa contra el Valladolid. / INFORMACIÓN

La expulsión a los 25 minutos de juego de Dani Bautista precipitó el desastre, dado que hasta ese momento persistía el empate a cero. Pedro León se estrenó como realizador copero en ese enfrentamiento a las órdenes de Mendilíbar.

La anterior gran debacle del Hércules como local en los últimos años, en su exilio por el fútbol de esparto, fue un 0-4 ante el Lleida, en noviembre de 2022, en un partido que concluyó con graves incidentes en las gradas y un intento de asalto al palco del estadio por parte de la hinchada más radical que la Policía tuvo que sofocar para evitar que pasara a mayores y hubiera que lamentar daños personales.

La última ocasión, ya fuera como local o como visitante, en la que el equipo blanquiazul encajó cinco goles fue en enero de la temporada 2013-14, cuando le pasó por encima el filial del Barcelona (5-0) en el Miniestadi (ya derribado), en la que fue su desventura final en el fútbol profesional, al que no ha vuelto a regresar. Esa misma campaña de recuerdo agrio, solo que unos meses antes, el Hércules de Quique Hernández también encajó cinco goles en su duelo con la Ponferradina (5-1) en El Toralín.