Hércules CF | Desplazamiento
¿Más de 3.000 herculanos en la Nueva Condomina?
La afición blanquiazul ya ha retirado cerca de 2.700 entradas para el duelo de este domingo en Murcia
La afición del Hércules prepara un nuevo desplazamiento masivo a Murcia para este domingo (18 horas). A falta de cinco días para el partido, la hinchada blanquiazul ya ha adquirido cerca de 2.700 localidades para "El Clásico" de la Primera RFEF, todas ubicadas en la esquina izquierda del Fondo Norte de la Nueva Condomina.
A un precio de 15 euros cada entrada, se espera que la cifra siga incrementando con el paso de las horas hasta superar, como mínimo, la cifra de 3.000 aficionados visitantes. Eso sí, parece complicado que vuelvan a acudir los cerca de 4.000 blanquiazules que presenciaron este mismo partido la temporada pasada, entonces en una situación bien distinta.
Hace doce meses, una victoria en Murcia hubiera permitido al equipo de Rubén Torrecilla situarse segundo clasificado. En esta ocasión, el conjunto de Beto, lastrado por el rendimiento inicial con el propio Torrecilla al mando, iniciará la jornada en decimoprimera posición, a nueve puntos del segundo.
Pese a lo anterior, casi con total seguridad la cifra crecerá con el paso de los días y se espera que unos 3.000 herculanos apoyen a su equipo en el estadio Enrique Roca. Además, también se espera una importantísima asistencia de la hinchada del Real Murcia. Desde el fichaje para el banquillo de Andrián Colunga, el conjunto grana ha pasado de ser colista a situarse cuarto clasificado con 29 puntos, cuatro más que los de Beto.
La afición murcianista cuenta con alrededor de 18.000 abonados, por lo que la posibilidad de que se superen las 20.000 personas en la Nueva Condomina este domingo no está ni mucho menos descartada (algo más de 23.000 asistieron al partido el año pasado).
Tres autobuses completos
De cara al domingo, la Federación de Peñas Herculanas ha organizado un desplazamiento en autobuses para acompañar al equipo en Murcia. Tres de ellos ya están completos y hay un cuarto con varias plazas todavía disponibles, a un precio de 12 euros para peñistas y 15 euros para no peñistas. Saldrán desde el estadio Rico Pérez, con horario todavía por confirmar, y regresarán a Alicante tras la conclusión del partido.
