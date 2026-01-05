El Hércules pide amparo a la Federación por los malos arbitrajes que ha sufrido

La historia se repite. Como sucedió en la etapa de Rubén Torrecilla al frente del banquillo, el Hércules ha vuelto a elaborar un vídeo con el que trata de hacer ver a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que las actuaciones arbitrales le están perjudicando de manera recurrente. El club, además, ha redactado una queja formal para consolidar su protesta y reclamar el amparo del órgano de gobierno del fútbol, para que sea plenamente consciente del malestar que generado en la entidad blanquiazul el trato dado por los colegiados a su primer equipo.

"El Hércules C.F. formula queja formal en relación a diversas actuaciones arbitrales acontecidas a lo largo de la presente temporada. Tal y como se refleja en el vídeo que este club ha hecho público, y que recoge situaciones acaecidas jornada tras jornada, resulta evidente la acumulación de decisiones desfavorables que han incidido de manera directa en el normal desarrollo de los encuentros y en sus resultados, generando un perjuicio deportivo cierto y objetivamente apreciable", dice el primer párrafo del envío remitido a la Federación.

"Esta entidad mantiene el máximo respeto institucional hacia la RFEF y hacia el colectivo arbitral. No obstante, el principio de igualdad competitiva y el deber de preservar la integridad de la competición exigen que la actuación arbitral se ejerza con plena objetividad, coherencia y uniformidad de criterio. El Hércules C.F. no pretende trato preferencial alguno, sino únicamente la aplicación equilibrada y profesional de las Reglas de Juego, en condiciones de estricta igualdad respecto del resto de participantes", sostiene el Hércules en su escrito, tratando de dejar claro que no pide que le den, mas bien que no le quiten.

La Polícia escolta al colegiado Pablo Morales Moreno al final del Hércules-Sabadell tras suspender el partido 15 minutos. / Jose Navarro

A continuación, y después del malestar exhibido públicamente por su nuevo entrenador, Beto Company, que ha dirigido los dos últimos encuentros de su equipo fuera del banquillo en cumplimiento de la sanción impuesta después de ser expulsado en Sanlúcar de Barrameda por dirigirse al árbitro, supuestamente de forma airada, como refleja el acta, el club incide en el mal uso que se está haciendo de la implementación de la tecnología, puesta en marcha en el presente curso.

"Procede destacar que la introducción de sistemas tecnológicos de apoyo a la labor arbitral, como el denominado FVS [la herramienta que ayuda a los árbitros a revisar jugadas en vídeo a pie de campo], tiene como finalidad reforzar la justicia deportiva y reducir el margen de error. Sin embargo, se constata que, salvo rarísimas excepciones, el árbitro termina modificando su propio criterio tras la intervención de dicho sistema, incluso en acciones que, a juicio de esta entidad, resultan claras y evidentes. Esta circunstancia genera inseguridad jurídica deportiva y está condicionando de manera reiterada el desenlace de nuestros encuentros", denuncia el Hércules.

Normalizando el error

Para la SAD propiedad de la familia Ortiz, "la reiteración de situaciones perjudiciales excede lo que razonablemente puede considerarse dentro del margen de apreciación arbitral, derivando en un menoscabo real para la imagen y los intereses deportivos del club. Por ello, y desde el más absoluto respeto institucional, el Hércules C.F. considera necesario dejar constancia formal de esta situación, a fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas que garanticen la uniformidad y corrección técnica de las decisiones arbitrales, así como la adecuada aplicación del sistema FVS", expone abiertamente, siendo consciente de que el recorrido de su queja morirá, seguramente, en el papel.

Pablo Morales le muestra la cartulina amarilla a Nico Espinosa, capitán del Hércules, por dirigirse a él. / Jose Navarro

"El único propósito de este escrito es la preservación de los principios de justicia deportiva, igualdad de trato y profesionalidad arbitral, que entendemos deben regir de manera uniforme en todas las competiciones oficiales", insisten los servicios jurídicos del Hércules, que son quienes han sustanciado la protesta.

Seis expulsiones... además de la de Beto Company

A estas alturas de curso, cuando aún resta una jornada para el final de la primera vuelta, el Hércules ya ha sufrido seis expulsiones, al margen de la ya reseñada de su entrenador. Rentero vio la roja a los 10 minutos de partido frente al Algeciras, en la jornada 3; Alberto Retuerta, a la semana siguiente, se fue al banquillo en el minuto 80 en Cartagena por doble amarilla; Javi Jiménez, en la jornada 10, vio la cartulina roja en el 63, en Antequera; Samu Vázquez también, contra el Nàstic, en Tarragona, en la jornada 14 cuando aún restaban ocho minutos; Jeremy de León se fue a la ducha también con roja directa, en Sanlúcar de Barrameda en la jornada 16; y el último damnificado ha sido Nacho Monsalve, expulsado el sábado pasado pocos minutos después de haberse estrenado como goleador blanquiazul.

Beto Company, cumpliendo su segundo partido de sanción en el antepalco del Hércules. / Jose Navarro

Todas estas sanciones aplicadas durante los partidos tuvieron incidencia en el juego, siempre de manera negativa y perjudicial para el Hércules, que incluye imágenes de algunas de ellas en su vídeo para apoyar la sensación de grave perjuicio que denuncia ante la Federación en una temporada en la que al equipo le está costando engancharse al vagón de cabeza desde el comienzo del campeonato.

Consecuencias

Antes del 1-5 encajado frente al Sabadell en la última jornada de liga, la derrota más abultada que ha sufrido el Hércules en el Rico Pérez en los últimos trece años, el club ya había sentido la necesidad de protestar formalmente por lo que ha considerado siempre arbitrajes muy desfavorables para sus intereses competitivos por considerarlos muy desafortunados y erráticos. Hasta ahora, siempre había preferido mover ficha de forma soterrada, menos pública, con llamadas informales y toques de atención puntuales sobre todo lo que estaba padeciendo.

Carlos Parodi, presidente del Hércules y enlace principal del club alicantino con la RFEF, bebe agua. / Jose Navarro

Pero en vista del escaso rédito cosechado, la entidad ha querido ir un paso más allá y dejar constancia de manera pública y notoria de su enorme malestar, para que, como mínimo, sus aficionados entiendan la coyuntura actual y no den por sentado que el club se queda cruzado de brazos mientras todo esto ocurre y perjudica el camino hacia el ascenso del conjunto alicantino.

Normalmente, este tipo de movimientos administrativos no tienen consecuencias desfavorables, suelen quedar en pataleta y en acuse de recibo. Pero, para el Hércules, es importante dejar constancia de la sensación de indefensión que experimenta una entidad histórica del fútbol español, centenaria, una que, junto al Real Murcia, es el actual motor, en cuanto a movimiento de hinchadas y desplazamientos masivos, de la Primera Federación, la liga de referencia de la RFEF.

Momento en el que el colegiado Pablo Morales expulsa a Nacho Monsalve en el Hércules-Sabadell. / Jose Navarro

¿El fin ulterior, el que de verdad importa? Contribuir a que, en adelante, las designaciones arbitrales sean más ajustadas y que la responsabilidad de dirigir los encuentros del Hércules centenario, reconocible en todos los campos del país, por todos los hinchas y los seguidores de este deporte, recaiga sobre los colegiados más facultados. Con eso... que no es poco, bastaría.