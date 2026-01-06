Todo lo que debes saber si vas a la Nueva Condomina a ver el Murcia-Hércules

La Nueva Condomina está preparada para recibir a los 4.000 seguidores del Hércules que acompañarán al equipo a Murcia durante la disputa del duelo de máxima rivalidad que se jugará en la Nueva Condomina a partir de las 18 horas y que será emitido por À Punt para toda la Comunidad Valenciana.

La seguridad del club, encabezada por su jefe Juan Carlos Celdrán, se ha reunido con los responsables de la Policía, tanto local como nacional, en la Delegación del Gobierno en la capital de la Región para establecer los parámetros que garanticen el correcto desarrollo de un choque de máxima tensión, tanto dentro como fuera del campo.

E dicho encuentro, habitual en este tipo de contiendas que prevé reunir dentro del estadio a más de 20.000 personas, se ha concluido lo siguiente:

► La llegada del autobús del Hércules CF al estadio grana está programada a las 16:15 horas.

► La apertura de puertas del estadio murcianista se realizará quince minutos después para permitir el recibimiento al equipo blanquiazul antes de ingresar en el campo, algo que comenzará a hacerse a partir de las 16:30 horas.

► Como debería ocurrir en cada estadio, incluido el Rico Pérez, únicamente se permitirá el acceso de pancartas que cumplan con la legislación vigente en cuanto a dimensiones, calidad ignífuga y autorizaciones pertinentes que certifiquen los anterior. De lo contrario, serán o sustraidas o requisadas.

► Tampoco se autoriza el acceso de megáfonos ni de bombos a la hinchada visitante, que dispondrá de una zona específica en el graderío. Los seguidores blanquiazules que ocupen una localidad fuera de este espcio delimitado (y protegido) se arriesgan a ser echados de sus butaca si la seguirdad del Real Murcia o los agentes policiales presentes estima que contribuyen a crear crispación o situaciones violentas durante el derbi de proximidad. Si es así, serán expulsados del recinto.

► No está permitido el ingreso de bebidas con tapón ni objetos que puedan ser susceptibles de ser arrojados. Los paraguas deben ser sin punta, solo se admiten los plegables y en caso de estado de embriaguez se prohibirá el paso por los tornos de seguridad, donde todo el mundo debe mostrar sus pertenencias en caso de portar bolsas o mochilas.

Recomendaciones de desplazamiento:

Dada la cercanía al estadio de una gran zona comercial muy concurrida, coincidiendo con el primer fin de semana de las rebajas de enero, y debido a la enorme afluencia de espectadores al partido, las autoridades (y el propio Hércules) piden a los aficionados blanquiazules desplazarse en autobuses. La Federación de Peñas, de reciente creación tras la descomposición gradial del Consejo Social, está organizando los autocares en función de la demanda. De momento, son cuatro los habilitados.

El Real Murcia se ha comprometido a establecer una amplia zona de aparcamiento para buses a escasos metros de las puertas de acceso a la Nueva Condomina para impedir aglomeraciones y favorecer la fluidez del tráfic, dado que también se espera el desplazamiento masivo de vehículos particulares por la facilidad del viaje, para el que se requiere menos de una hora de coche.

Responsable de autocar

Tal y como sucede cada vez que se establece un traslado multitudinario, el Hércules prevé que en cada uno de los autocares que acudan al encuentro se designe una persona de contacto que se responsabilice de coordinar con la Policía Nacional todo lo necesario para velar por la salvaguarda de los ocupantes tanto a la llegada al recinto como, en caso de ocurrir, se produjera algún incidente que requiera de la intervención de los Cuerpos de Seguridad.

Zona previa al encuentro

El Real Murcia tambien establece un perímetro de ocio en los aledaños de la Nueva Condomina para que los seguidores puedan reunirse allí antes del arraque del partido. En principio, con zonas separadas para las dos hinchadas, perfectamente controladas, en las que se habilitarán barras de comida y bebida, tal y como sucede en el José Rico Pérez.

Las entradas para poder presenciar en directo este Clásico frente a uno de los equipos ante el que más veces se ha enfrentado en Hércules en su centenaria historia, los que más seguiores arrastran de toda la Primera Federación, dos de los históricos del fútbol español, deben adquirirse de forma anticipada a través de la web. Si quieres comprar la tuya, pincha aquí.