Todo listo para el debut de Mehdi Puch con el Hércules en Murcia

Mehdi Puch podrá debutar con el Hércules... al fin. Después de meses de espera, el futbolista parisino dispondrá de ficha con el primer equipo dado que la FIFA ha remitido toda la documentación necesaria para que pueda ser dado de alta en la competición, algo que sucederá este miércoles, un día después de la Festividad de Reyes, en la que las oficinas de la RFEF permanecen cerradas. De esta manera, Beto Company podrá incluirle en la lista de convocados para el clásico del domingo en Murcia.

El centrocampista, que el próximo 20 de enero cumplirá 22 años, ocupará una de las licencias no profesionales en calidad de sub-23, por lo que seguirá disponible la liberada por Oriol Soldevila, lesionado de larga duración, que el Hércules reserva para uno de los dos refuerzos que, seguro, firmará en el recién estrenado mercado de fichajes invernal, al margen de Puch.

El jugador francés, que dispone de doble nacionalidad argelina, firmó su vínculo laboral con el Hércules el pasado 12 de noviembre, aunque semanas antes ya estaba entrenando con el conjunto blanquiazul, entonces bajo la tutela de Rubén Torrecilla, después de que su anterior equipo, el AC Ajaccio galo, fuera castigado con un descenso administrativo a la división más baja por el reiterado incumplimiento de pago de nóminas de los integrantes de su plantilla.

Mehdi Puch, participando en la sesión de entrenamiento del Hércules como uno más. / Álvaro Egea / HCF

Esa resolución, ejecutada a finales de agosto, fue la causante de que Mehdi Puch, que también llamó a la puerta del Elche una vez decidió trasladarse a España para seguir con su carrera deportiva, se quedara sin opciones de poder competir al no ser considerado, a los ojos de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), un agente libre, dado que su baja como jugador no se hizo efectiva hasta después del cierre de la ventana estival de fichajes, lo que le condenaba a aguardar hasta la siguiente, en enero.

Apelación infructuosa

Cuando el Hércules trató de inscribir al joven centrocampista parisino se encontró con la negativa de la FFF a remitirle el certificado de agente libre apoyándose en un razonamiento estrictamente burocrático que perjudicaba la situación laboral de Mehdi, que además de ver como su equipo, en Córcega, era empujado a la desaparición, si no que se quedaba sin opciones de encontrar un nuevo destino fuera de su país.

Mehdi Puch rescindió su contrato con el AC Ajaccio francés a finales de agosto tras consumarse el descenso administrativo y disponer él de una cláusula de extinción automática en caso de descenso. Sin embargo, la FFF no le reconoció ese derecho hasta el 2 de septiembre, una vez cerrado el mercado de fichajes por lo que el francoargelino perdió la condición de agente libre, imprescindible para entrar en el catálogo de jugadores en paro

Aquel desacuerdo obligó a la Federación Española de Fútbol (RFEF) a solicitar, a través del sistema TMS (Transfer Matching System) de la FIFA, una mediación. Pero finalmente, la apelación blanquiazul no fue atendida, así que ha tocado esperar a enero para poder ultimar todos los trámites legales para la inscripción de Puch, en excelente forma física, perfectamente integrado en el vestuario y muy del gusto de su nuevo entrenador, que podría darle, incluso, la titularidad en la Nueva Condomina, algo que está sopesando ahora el preparador valenciano.

Concluye de esta forma un tránsito proceloso en el que todo el peso del papeleo y la lentitud de los procesos jurídicos ha dañado el desempeño laboral de un futbolista del que todo el mundo emite informes muy favorables, pero al que hay que calibrar con fuego real, durante los partidos, con la tensión y el peso de la responsabilidad.

Roger Colomina, a punto de reaparecer

El otro nombre propio del invierno es el de Roger Colomina, que ha superado su lesión de hombro y está en disposición de regresar a una convocatoria si su el técnico lo considera conveniente. Dispone del alta médica y ahora solo falta que Beto estime que está listo para realizar su tarea en el eje del equipo, o sea, que le vea listo (y sobre todo confiado) para no rehuir el cuerpo a cuerpo por miedo a recaídas.

Roger Colomina, en el regreso del Hércules a los entrenamientos tras el parón de Navidad. / Álvaro Egea / HCF

El centrocampista de Sabadell se ha perdido la mitad de los partidos de liga (9). Se lesionó durante la derrota blanquiazul en Sevilla, en el estadio Jesús Navas, el pasado 26 de octubre, y desde entonces no ha vuelto a competir. Su ausencia, siendo uno de los pilares de equilibrio futbolístico del equipo, es sustancial, de ahí la importancia de su regreso. En el caso del catalán, su presencia en la Nueva Condomina no está garantizada. Ya se quedó fuera del banquillo el sábado pasado, en el 1-5 que provocó la queja formal del Hércules por los malos arbitrajes recibidos desde el arranque de la competición, reclamando con ello el amparo de la Federación.

Vuelta al trabajo

Después del tropiezo, el primero del sustituto de Torrecilla, los jugadores brindaron una sesión de trabajo abierta al público que no suscitó entre los más pequeños el deseo de acudir al Rico Pérez que sí se produjo las navidades pasadas. Tras ello, el preparador valenciano concedió dos días libres a la plantilla, para celebrar los Reyes en familia, antes de volver a la rutina y encarar, ya sin recesos, los 20 encuentros que restan para el final de la temporada regular.

La afición del Hércules recibe a su equipo con las bufandas en alto. / HCF

Los jugadores están citados este miércoles, a las 10 de la mañana, en Fontcalent para empezar a preparar el duelo de máxima rivalidad que se vivirá el domingo frente al Real Murcia, a las 18:00 horas, y en el que se espera que cerca de 4.000 herculanos estén presentes en la grada arropando a su equipo, en un desembarco que se parecerá mucho al registrado el curso pasado, y en el que la Policía Nacional tuvo que intervenir para garantizar la seguridad. Más de 3.000 entradas se han retirado ya... y aún faltan cinco días para una cita que, tras el manotazo propinado por el Sabadell, cobra mayor significancia todavía.