La afición del Hércules persigue su propio récord en la Nueva Condomina

Por segundo año consecutivo, el estadio Enrique Roca de Murcia será el destino de la primera visita de enero para el Hércules. Este clásico del sureste supondrá un partido de alta temperatura en una semana que, a juzgar por los termómetros, puede que acabe siendo de las más frías del invierno.

Circunstancia meteorológica que no impide que la afición blanquiazul aspire a reeditar, e incluso superar, el gran desplazamiento del año pasado, cuando más de 3.500 herculanos rompieron el récord de la última década. Todavía a falta de cuatro días para el pitido inicial del encuentro, este miércoles por la tarde se han vendido ya 3.000 de las 4.000 localidades que el Real Murcia ha puesto a disposición del Hércules, y a un ritmo que apunta al «sold-out».

Pero a pesar del revuelo que este duelo genera entre ambas aficiones, el partido no deja de jugarse sobre el verde, al que ambos equipos llegan en situaciones bien distintas. Los pimentoneros acumulan siete victorias en los últimos siete partidos ligueros. La única derrota, hace tres jornadas, fue en casa y justamente contra el Sabadell, conjunto que con el ruidoso 1-5 del pasado sábado ha silenciado la buena dinámica que, incluso en ese mismo partido y pese a los reveses, ha estado consolidando el Hércules de Beto Company.

Beto se ve obligado a recuperar impulso ante un rival que suma siete victorias en nueve jornadas

El técnico valenciano tendrá este sábado, en territorio comanche y contra un rival entonado, el desafío de obtener una sonora victoria que mantenga a la plantilla y a la afición enganchadas al «efecto Beto», a la energía y a las ideas que ha traído este revulsivo al banquillo herculano, justo en el último partido de la primera vuelta de competición, que vendría a marcar el «año nuevo» futbolístico para un equipo que este miércoles ha regresado al trabajo diario tras dos días de descanso por Reyes.

Reminiscencias de 2025

Este inicio de año para el Hércules guarda, además del estreno fuera de casa en la Nueva Condomina, otra similitud con el 2025: una "manita" en el marcador. El primer partido del pasado año se saldó con un 5-1 del Hércules sobre el Betis Deportivo. Este 2026, por su parte, arrancó con el mismo resultado, pero a favor del Sabadell, actual líder del grupo, en el Rico Pérez.

El último enero acabó por saldarse con dos victorias y una derrota para Rubén Torrecilla, que dejaban al Hércules en la tercera plaza de la clasificación, aunque engañosa, pues solo le separaban tres puntos del noveno clasificado. Beto todavía disputará tres partidos más en este primer mes del año, incluyendo el de este domingo, aunque con expectativas más modestas que las que tenía su antecesor al inicio del año pasado: el trecho con el play-off es actualmente de cuatro puntos, y de diez con el liderato.

Como curiosidad, el mejor enero blanquiazul de la última década fue el de 2023, cuando bajo el mando de Lolo Escobar el Hércules firmó un parcial de tres victorias y un empate en Segunda Federación. Paradójicamente, el peor de todos fue el del año siguiente, en el cual pese al ascenso de mayo, enero acabó con un parcial de tres derrotas y una victoria.

Altas pimentoneras

Entretanto, la previa de este clásico del sureste se vive en la capital murciana con varias incorporaciones, tanto a la plantilla del Real Murcia como a las gradas, que han sumado 700 abonados más a los 18.000 que ya tenían a inicios de temporada y han vendido ya unas 5.000 entradas para el domingo, lo que en adición al desplazamiento herculano apunta a un lleno de los 31.000 asientos de la Nueva Condomina.

En el plano deportivo, el rival del Hércules ha anunciado ayer la incorporación de Joel Jorquera, futbolista catalán que llegó a disputar bastantes minutos durante dos temporadas en Segunda División con el Eldense, y que tras un año no muy provechoso en la Primera de Portugal con el Moreirense ha acabado recalando en el Real Murcia, ampliando las opciones del entrenador Adrián Colunga para el domingo.