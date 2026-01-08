Beto y Colunga ponen a prueba sus soluciones en el Real Murcia-Hércules

Ha habido que esperar a la última jornada de la primera vuelta de campeonato para que dos grandes rivales y candidatos al ascenso, el Hércules y el Real Murcia, se vean las caras. Lo hacen, eso sí, con dos entrenadores que llevan escasas jornadas al mando, jóvenes y de nueva escuela, que han llegado al rescate de los malos resultados que estaban cosechando ambos equipos y de estilos de juego que no estaban funcionando.

En septiembre los dos conjuntos tenían la vitola de favoritos, pero el devenir de la temporada les trajo una sucesión de tropiezos, aún más acentuados en el caso del cuadro pimentonero, que desembocaron en la destitución de sendos entrenadores: Joseba Etxeberria, después de la jornada nueve, fue sustituido por el debutante Adrián Colunga en el banquillo de la Nueva Condomina, mientras que Rubén Torrecilla salió del club alicantino tras la jornada doce para dar paso a Beto Company.

El Real Murcia, de la cola a la cabeza de la tabla

El revulsivo surtió efecto desde entonces, tanto en Murcia como en Alicante. Colunga ha dirigido nueve jornadas y ha sumado 22 puntos de 27, con tan solo un empate y una derrota en el camino. En las nueve jornadas anteriores a su llegada, el Real Murcia tan solo había marcado 6 goles y ganado una vez, hundido en la decimonovena plaza con 7 puntos. El cambio, por tanto, ha sido categórico en el rendimiento de los granas, que pasaron de ser un equipo sin pegada a ahora ganar y convencer, con 15 goles anotados y solo 6 encajados en estas nueve jornadas al mando de Colunga.

El Real Murcia de Adrián Colunga ha sumado 22 puntos de 27 posibles en nueve jornadas

El exdelantero asturiano ha demostrado más aptitudes que currículum en el que ha sido su debut en un primer equipo. Su experiencia previa se remitía a categorías menores del Mallorca y del Real Murcia, donde justamente llegó a dirigir al filial justo antes de asumir al primer equipo. En añadido, estuvo unos meses como asistente de Xisco Muñoz en el Dac eslovaco. En el apartado táctico, Colunga ha desechado la línea de cinco a la que tanto recurría Etxeberria y ha hecho suyo el 4-2-3-1, dando más protagonismo a Isi Gómez, en el doble pivote, o a Pedro Benito en roles ofensivos.

Beto Company, en el primer día de trabajo después del parón navideño del Hércules. / INFORMACIÓN

Regresando a Alicante, la solución del postorrecillismo, Beto Company, es un hombre con más trayectoria en los banquillos que su homólogo pimentonero, destacando su papel como interino en el ascenso del Andorra la pasada campaña, pero no deja de ser un entrenador de nuevo cuño, con nuevas ideas, y que ha pasado la mayor parte de su carrera en equipos de Segunda y Tercera RFEF. Su llegada al Rico Pérez ha traído más cambios en pequeñas decisiones dentro del campo y en el discurso fuera de él, que en el dibujo en sí o en los titulares. Ahora bien, en determinadas posiciones el técnico ha estado condicionado por la falta de efectivos a causa de lesiones y sanciones.

Saldo positivo en goles y victorias para el Hércules de Beto

Aunque eso no significa que Beto no haya tomado cartas sobre la gestión de la plantilla, como su apuesta por Fran Sol para ser punta de referencia y por la presencia de Unai Ropero y Antonio Aranda en la segunda línea de ataque del 4-2-3-1 que ha alineado la mayor parte de los partidos. Sin llegar a las cifras tan drásticas del cambio del club murciano, Beto ha conseguido hitos importantes en sus seis jornadas al mando del Hércules: tres victorias, dos empates y una derrota, y además, rompió la mala racha de nueve meses sin ganar fuera de casa. Ha sumado 11 puntos de 18 posibles y, si no fuese por el abultado y engañoso 1-5 que le propinó el Sabadell el pasado sábado, la cuenta de goles sería de 8 a favor y 4 en contra.

Beto ha revitalizado el discurso de cara a la plantilla y la afición y ha ganado fuera de casa tras nueve meses de sequía

Por poner contexto, en el doble de jornadas disputadas (12), Torrecilla solo había ganado 4 partidos y conseguido que el equipo anotase 9 goles. La mejoría está ahí, aunque todavía falte una concatenación de victorias que la consolide y que haga sentir a la afición herculana que el modo supervivencia quedó atrás y que es momento de mirar con convicción al play-off.

Los dos entrenadores, que solo han perdido ante el líder, se cruzan ahora por primera vez en sus carreras y ponen a prueba sus soluciones en un clásico de alta expectación que previsiblemente llenará las gradas de la Nueva Condomina. Beto, necesitado todavía de dar un golpe sobre la mesa para reforzar su discurso, y el Hércules, en mitad de tabla, se juegan más en Murcia que los locales, que han demostrado que a pesar del mal inicio, no hay nada imposible en esta categoría.