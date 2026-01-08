Multa para el Hércules y clausura del fondo norte por los incidentes en el partido contra el Sabadell

El Juez Disciplinario ha impuesto al Hércules una multa y la clausura por un partido del fondo norte del Rico Pérez tras los incidentes producidos en los minutos finales de la derrota del pásado sábado contra el Sabadell, cuando el lanzamiento de botellas desde la grada obligó a que el colegiado suspendiera el encuentro por 15 minutos.

Este jueves se ha publicado la resolución, que establece las sanciones por "alteración del orden del encuentro de carácter grave al realizarse lanzamientos de botellas cerradas al terreno de juego", y ha apercibido al club de la clausura total del estadio en caso de reincidencia.

Otra multa por la reacción de Richie

Además, se le ha impuesto otra multa al Hércules por "represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes", por la presencia en vestuarios y a pie de campo de Richie Dapaah, jugador que no cuenta con licencia al estar lesionado de larga duración y, sin embargo, "realizó conductas contrarias a la tolerancia y el respeto" cuando increpó al árbitro principal al final del partido. Asimismo, Nacho Monsalve ha recibido finalmente una suspensión por un partido debido a su expulsión.