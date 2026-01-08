El Real Murcia-Hércules repite el árbitro del año pasado

Ya se han designado los árbitros para la decimonovena jornada de Primera RFEF. Con la afición alicantina pendiente del clásico que le enfrentará este domingo al Real Murcia (18:00 h), la noticia es que Gonzalo Romero, colegiado natural de Tarragona que ya pitó la victoria pimentonera sobre el Hércules el año pasado, volverá a ser el encargado de impartir justicia en el Enrique Roca.

El club blanquiazul solo ha conocido la derrota en su escaso historial con Romero, quien nunca ha llegado a pitar en el Rico Pérez. Las dos se produjeron en la temporada pasada: el 4-1 del Alcorcón-Hércules de la segunda jornada, y el clásico disputado en Murcia en la vigésima jornada de campeonato, con victoria por la mínima para los locales.

Historial con el Real Murcia

El conjunto pimentonero, por su parte, sí tiene un pasado más amplio con el colegiado catalán, que ha pitado un total de seis encuentros desde la temporada 2023-24, con un saldo de tres victorias, dos empates y una derrota para el Real Murcia. En lo que respecta a la actual temporada, el Romero no había arbitrado todavía a ninguno de los dos equipos y ha actuado en un total de seis partidos en los que ha sacado 39 tarjetas, dos de ellas rojas, lo que arroja una media de 6,5 tarjetas por encuentro.