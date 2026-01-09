Beto no tiene dudas: "El Murcia-Hércules es el mejor partido del fin de semana en el fútbol español"

Partido distinto, de otro sabor, de una categoría diferente a pesar del destierro del fútbol profesional en el que ambos subsisten. Hércules y Murcia vuelven a cruzarse en un campo de fútbol para dirimir una rivalidad que va más allá de lo geográfico, que tiene que ver con la tradición, con la historia, con la pasión por un deporte que acostumbra a coronar solo a uno. Beto Company vivirá su primer "clásico". Lo hará como visitante en un estadio en el que habrá más de 20.000 hinchas. Ganar o perder no será definitivo, pero para el que salga victorioso, todo resultará más sencillo en la segunda vuelta.

"Partidazo, partido bonito del fútbol español, no solo para nosotros. Somos dos clubes que aspiramos a lo mismo, de dos ciudades importantes, dos aficiones importantes tanto en cantidad como en calidad. Esperamos de nuestro equipo que tenga esa personalidad y esa identidad que le hemos intentado dar siempre, que sea presionante, que sea combinativo, que coja el balón, que tenga un estilo definido, que arriesgue cuando tenga que arriesgar. Y, evidentemente, el objetivo no es otro que sumar los tres puntos, teniendo muy claro que por ganarlo no nos dan más por más especial que sea el encuentro para todos", describe el preparador valenciano, que, como todos sus iguales, huye de los extremismos.

"Si salimos de allí vencedores, no habremos ganado la Liga; y si salimos perdedores, no habremos tirado absolutamente nada porque hay que seguir trabajando. Pero como futbolistas, entrenador o aficionados, es de esas citas que te gusta ganar por ser especiales", advierte Beto.

Refuerzos

El Hércules sigue madurando la posible contratación del mediocentro Josep Calavera, propiedad del Tenerife, pero esta semana está en disposición de sumar de inicio al once titular a tres hombres que están llamados a ser importantes de aquí al final: Mehdi Puch, inscrito de pleno derecho como integrante del primer equipo; Roger Colomina, con el alta médica y competitiva ya firmadas, y el capitán, Nico Espinosa, restablecido tras sufrir una sobrecarga en la zona en la que fue operado hace dos años.

Mehdi Puch, en un entrenamiento con el Hércules antes del partido en Murcia. / Álvaro Egea / HCF

El centrocampista parisino está listo para debutar en Murcia. "Es un jugador dinámico, un jugador que ocupa unos roles en el mediocampo que pueden ser parecidos más al 8 y al 10, pero incluso se podría adaptar a una posición de 6. Creo que es un jugador que, aunque no es de talla grande a nivel físico, sí es agresivo, es recuperador de balones también. Creo que nos viene como anillo al dedo para tener una alternativa más, un buen pie, un jugador que aprieta en presión, que es inteligente. Me parece muy completo y creo que nos va a ir muy bien. Él ya estaba el primer día que llega aquí. Ha entrenado tanto como los demás, así que tiene la capacidad de poder ser titular porque físicamente está perfectamente", confirma el entrenador del Hércules.

"Nico es un jugador contrastadísimo en esta categoría que puede jugar en una superior sin ninguna duda y está listo para ser titular el domingo"

El barcelonés, después su paso por el quirófano para corregir su lesión de hombre, también dispondrá de sus primeros minutos tras nueve jornadas viendo los partidos desde la grada. "Roger (Colomina) viene de una lesión, pero ya está en condiciones, está haciendo esfuerzos y está entrenando al cien por cien. Lleva ya un par de semanas sin ningún problema en el grupo. Ya lo metemos absolutamente en todas las tareas, en todos los choques, en todos los juegos, en todas las acciones. Así que estará disponible para jugar unos minutos, segurísimo", anticipa Beto.

"Nico (Espinosa) viene de esa sobrecarga, pero no está lesionado y nos da mucha energía cuando lo tenemos en el campo. Es un futbolista excepcional, es de la cantera, es el ejemplo junto con Galvañ y Rafa (de Palmas). Es un jugador contrastadísimo en esta categoría que puede jugar en una superior sin ninguna duda y está listo para ser titular el domingo", devela su entrenador.

El plan de partido

"Tenemos que ser un equipo como el que vimos cuando estábamos con 11 jugadores contra el Sabadell, un equipo que va, que quiere la victoria, que va a buscar al rival y que no tiene ningún prejuicio. Que obviamente eso comporta riesgo, sí, pero eso no puede frenarnos. O nos protegemos y nos quedamos a ver qué pasa o vamos a buscar los partidos, y nosotros elegimos el segundo camino. Un resultado como el de la semana pasada en nuestro estadio (1-5) no puede condicionar nuestro estilo y nuestra identidad", solicita el técnico valenciano defendiendo su propuesta.

Beto Company, durante un entrenamiento en la semana del partido del Hércules en Murcia. / Álvaro Egea / HCF

"Nosotros no queremos tener el balón solo para que el rival no lo tenga, lo queremos para hacer daño. Eso les haría ellos el partido muy incómodo. Cuanto más lejos estén Flakus, Pedro Benito, Ekaín… de nuestra área, mejor para nosotros. El plan de partido es fácil, hay que alejarles del área teniendo nosotros el balón. Y cuando lo tengan ellos, que sea lejos de nuestro portero", plantea Company.

Recambio de Monsalve

La ausencia del sancionado Nacho Monsalve, expulsado el sábado pasado en el partido contra el Sabadell, obliga al entrenador del Hércules a buscar una solución fiable. "Tanto Bolo, como Sotillos, como Rubén Cantero están preparados para hacer un buen partido. Nacho Monsalve nos estaba respondiendo, creo que con un muy buen nivel, y que además es uno de los futbolistas que mejora lo que tiene al lado. Creo que eso es importante, solo por su capacidad y por su experiencia. Pero tengo decidido el recambio, y aun así, si en el minuto 5 tuviéramos que hacer un cambio, confiaría en el que no ha jugado, sin ningún tipo de problema", reconce sin rubor.

Mercado de fichajes

"Josep Calavera cumple ese perfil, es un futbolista interesante, que además está acostumbrado a esa presión de clubes grandes. Está en Tenerife, antes estaba en Castellón, ha estado en varios equipos importantes y con esa presión y ese perfil nos gusta junto con otros más. Pero insisto en lo mismo, el mercado de invierno es largo, es largo porque todos queremos cerrarlo antes del Día de Reyes, pero pocos equipos cierran tan pronto, todo el mundo juega sus cartas y la partida de póquer es larga. Sinceramente, estamos tranquilísimos, muy muy tranquilos. Yo entiendo obviamente que el entorno social, el entorno mediático quieran novedades, pero se está trabajando al ritmo que se debe trabajar. La dirección deportiva está haciendo un muy buen trabajo, pero hace falta paciencia, no nos podemos equivocar", reitera Beto.

Aficionado del Hércules presentes la temporada pasada en las gradas de la Nueva Condomina. / Alex Domínguez

Desplazamiento masivo de herculanos a Murcia

Los cerca de 4.000 seguidores del Hércules que se confía estén el domingo (18:00 horas, À Punt) en la grada de na Nueva Condomina tienen al preparador blanquiazul en estado de euforia. "Nos genera mucha ilusión, de verdad. Estoy contando las horas para ver el fondo del Enrique Roca lleno de herculanos, contándolas y casi con la piel de gallina. Uno se hace entrenador porque le gusta lo que hace, porque le apasiona este juego y para vivir experiencias como esta. Este es el partido del fútbol español del fin de semana. Estoy absolutamente convencido de que un Real Murcia-Hércules de fútbol es un partido grande en el fútbol profesional español", asevera el exentrenador del Andorra que ascendió el curso pasado con el club propiedad de Gerard Piqué.

Beto Company firma la camiseta a un niño aficionado del Hércules en el Rico Pérez, en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

"Al final del entrenamiento, les he dicho a los jugadores que hay una cosa que uno no se debe dejar de demostrar nunca, que es la profesionalidad, el esfuerzo, el trabajo, el querer hacer las cosas, el creer que uno lo puede hacer. Nunca le ha faltado compromiso a esta plantilla, pero jamás nos puede faltar en un partido como este. La ilusión que tiene el aficionado, la queremos ver en los ojos de los jugadores. Y que cuando acabe el partido, sea el resultado que sea, nos podamos mirar a la cara tranquilísimamente todos. Este esun grupo de trabajo honradísimo, por eso estoy muy tranquilo, porque sé que vamos a demostrar que queremos ganar el partido, va a existir esa intención, esa energía, esa ilusión, esa motivación, yo los veo cada día y los veo súper bien metidos", subraya Beto Company.

La primera vuelta se cierra el domingo, la mitad del camino ya estará hecho. Cruzar el ecuador de la liga ganando a un rival directo en su estadio, con tu gente degañitándose por ti, arropándote en territorio hostil, eso debería bastar como espoleta para que cada uno dé lo mejor que tenga: "Creo que es un partido bonito, un partido de Primera División".