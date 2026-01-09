Colunga, entrenador del Murcia, valora el clásico: "Ante el Hércules es un partido con una carga emocional diferente"

El Real Murcia cerrará este domingo ante el Hércules la primera vuelta del calendario en el grupo II de Primera Federación (18.00 horas, Movistar +). Un primer tramo de competición en el que los granas llegaron a tocar fondo, siendo colistas de la clasificación , pero que pueden cerrar en la zona de play off de ascenso con un resultado positivo esta jornada.

El estadio murcianista vivirá una de las mejos entradas de la temporada. Restan apenas 5.000 localidades por vender y se desplazarán unos 4.000 aficionados desde Alicante, por lo que el Real Murcia tendrá que saber gestionar también las emociones además de lo que ocurra dentro del terreno de juego. "Es un partido con una carga emocional diferente, pero son tres puntos más en juego ante un buen equipo. Tenemos que estar muy concentrados en todas las fases porque tienen a jugadores diferenciales y lo tomamos como un partido más. Aunque sí que es cierto que hay unos determinados partidos durante el año que tienen una carga emocional extra y este así lo es", remarcó Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en la previa del choque.

"A nivel de trabajo ha sido como otra semana cualquiera, estamos entrenando muy bien y los chavales están haciendo un trabajo fantástico. Cuando llega el mercado puede ser que no sea la misma sensación, por el tema de las salidas o llegadas, pero a nivel de trabajo ha sido una semana más e intentar plantear el partido para ganar los tres puntos", señaló el asturiano.

Respecto a este asunto, el técnico grana valoró la llegada de Joel Jorquera tras ser el primer movimiento del Real Murcai en este mercado invernal. "Creo que es un perfil de jugador que no teníamos. Viene al cien por cien para ayudar y estamos muy contentos. Será bueno meterlo cuanto antes en dinámica, ver cómo se encuentra y que esa adaptación sea lo más rápido posible. Estamos muy contentos con su incorporación", valoró Colunga sobre el extremo.

Adrián Colunga, en el banquillo del Real Murcia. / RMCF

"Me dedico a entrenar"

Preguntado por su peso en la toma de decisiones para incorporar jugadores en este mes de enero, donde el Real Murcia cuenta con una reestructuración en su organigrama deportivo tras la salida de Asier Goiria, Colunga fue tajante. "Soy entrenador y me dedico a entrenar. Al final te pueden preguntar y dar tu opinión, pero me dedico a entrenar. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Obvio que la parte técnica puede preguntar o pedirte opinión por el perfil, pero lo importante es que todo el que venga nos ayude a ganar partidos", comentó.