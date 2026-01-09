Real Murcia-Hércules, el (casi) centenario clásico del Este

El fútbol tiene partidos que no entienden de categorías ni de coyunturas clasificatorias. Encuentros que interesan y que se marcan en rojo por su peso histórico, por la memoria acumulada y por una rivalidad forjada a lo largo de generaciones. El Real Murcia –Hércules es uno de ellos. Un clásico levantino en toda regla, de los que se escriben con mayúsculas, que este domingo, a la seis de la tarde, vuelve a escena en la Nueva Condomina con la solemnidad de los duelos que nunca pasan de moda y con un posible lleno en el feudo grana.

Hablar del Real Murcia–Hércules es recorrer un siglo de enfrentamientos. Una rivalidad duradera, de las más antiguas del Real Murcia desde su fundación y, sin discusión, la más repetida: con 114 partidos oficiales, el Hércules es el rival al que más veces se ha medido el club murciano en toda su historia.

El primer enfrentamiento oficial llegó en septiembre de 1931, en el Campeonato Regional, con victoria murcianista por 4-2. Desde entonces, Liga, Copa y competiciones ya desaparecidas han servido de escenario para un pulso continuo entre dos entidades llamadas a cruzarse una y otra vez en el camino. Segunda División ha sido su hábitat natural, aunque también se vieron las caras en Primera, en promociones de ascenso y en torneos hoy relegados a las páginas amarillentas de la hemeroteca.

Los números reflejan una rivalidad equilibrada, aunque con un ligero dominio local del Real Murcia cuando ejerce de anfitrión. El Hércules ha visitado territorio grana en 57 ocasiones oficiales, con un balance de 30 victorias murcianistas, 12 empates y 15 triunfos alicantinos. En esos encuentros, el Murcia ha anotado 103 goles y ha encajado 68, una estadística que refuerza la idea de que al conjunto blanquiazul nunca le ha resultado sencillo salir indemne de la capital del Segura.

Respeto

En competición liguera, el historial también habla de igualdad y respeto mutuo. El Real Murcia ha recibido al Hércules en 38 partidos de Liga -entre Primera, Segunda, Segunda B, Primera RFEF y Segunda RFEF- con 17 victorias granas, 11 empates y 10 derrotas. No es un dato menor que el Hércules sea el equipo con el que más veces ha empatado el Real Murcia como local en la historia del campeonato, un síntoma claro de la paridad que ha marcado este enfrentamiento durante décadas.

La historia común está jalonada de resultados para el recuerdo. Desde goleadas sonoras -como el 7-0 del Real Murcia en la Copa de la Liga de 1985 con un hat trick de Víctor Brito, una de las mayores victorias del club grana en partido oficial-, hasta tardes aciagas como el 2-6 encajado en Nueva Condomina en abril de 2012, la mayor goleada recibida por el club murcianista en su actual estadio. Luces y sombras que han alimentado el relato de un derbi imprevisible.

Nueva Condomina, escenario relativamente reciente dentro de esta rivalidad, también tiene su propia intrahistoria. El Hércules ha visitado el feudo grana en ocho ocasiones, con un balance equilibrado: cuatro victorias locales, tres empates y tres triunfos visitantes. Un terreno donde los alicantinos han firmado su mayor golpe, pero donde, paradójicamente, solo han logrado imponerse en contadas ocasiones en las últimas décadas. De hecho, el Real Murcia solo ha caído ante el Hércules en casa cuatro veces desde 1965, un dato que subraya la fortaleza histórica del conjunto murciano como local en este clásico.

Más allá de los resultados, el Murcia–Hércules es un duelo cargado de simbolismo. En él se han cruzado generaciones de futbolistas y entre ellos una lista de 70 jugadores que han vestido ambas camisetas. Lo más relevantes, Figueroa, Marquitos, Gabi Correa, De Lucas, Paco Peña, Ismael López, Sergio Fernández, Royston Drenthe, Dani Romera o Moyita. Este último forma actualmente parte de la primera plantilla grana y estuvo en Alicante en la campaña 20-21.

Dani Romera, uno de lo últimos futbolistas que ha vestido las dos camisetas. / Alex Domínguez

El pasado curso en un duelo muy igualado y apretado, el delantero grana Alcaina resolvió el choque con un testarazo para que el Real Murcia venciera 1-0 al cuadro herculano al inicio de la segunda vuelta. Unos meses antes el Hércules había vencido 2-0 al cuadro murcianista.

El paso del tiempo ha llevado este derbi por distintas categorías, desde la élite del fútbol español hasta la Primera Federación actual. Sin embargo, el contexto competitivo nunca ha logrado diluir su esencia. Cada enfrentamiento reactiva viejas emociones y rescata recuerdos.

La afición del Hércules presente en la Nueva Condomina la temporada pasada. / Alex Domínguez

Este nuevo capítulo no será uno más. Como ocurre siempre que Real Murcia y Hércules se miran frente a frente, el partido será algo más que fútbol. Además, con lo apretado de la clasificación y esa zona de play off, el choque tiene importancia capital en el devenir de la competición doméstica en ese anhelo de ambos de retornar al fútbol profesional. De hecho, el Real Murcia ya ha vendido más de cinco mil entradas para este encuentro. Por lo que se espera una de las mejores entradas de la temporada para cerrar la primera vuelta en el grupo II de Primera Federación.