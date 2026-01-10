Murcia-Hércules: soñar a lo grande con los ojos abiertos

Hora de ganar. De reivindicar el derecho a creer, a pensar que sí, que soñar con el ascenso a final de temporada no es una pose ni un lugar común. El Hércules juega esta tarde su clásico particular, el que se ha repetido ya de forma oficial en 114 ocasiones, el que lleva 95 años disputándose, que el enfrenta dos historias muy parecidas que ahora compiten en la tercera categoría en busca de una gloria que sus errores de las últimas dos décadas le niegan.

El de este domingo es el enfrentamiento que más veces han vivido ambos clubes, por eso se ha ganado el derecho de denominarse clásico sin ningún resentimiento, sin rubor, sin matices. Tras el cambio en el banquillo, los dos han conseguido mejorar sus estadísticas, pero los murcianos dieron antes el paso y ahora observan a su rival desde la parte alta de la clasificación, ese lugar de privilegio al que el bloque de Beto Company aspira alcanzar más pronto que tarde.

REAL MURCIA [4º (29 pt)] — HÉRCULES CF [12º (25 pt)] ► Hora: 18:00 h ► Televisión: À Punt / Movistar + ► Estadio: Nueva Condomina. ► Ábitro: Gonzalo Romero Freixas (Tarragona).

Un triunfo visitante en la Nueva Condomina este domingo, en el cierre de la primera vuelta de la de la competición, sería trascendental para la implantación de una idea arriesgada (y lúcida) de juego que aún está lejos de mostrarse consolidada en el conjunto alicantino, que no consigue regresar con los tres puntos de Murcia desde 2015, cuando Fran González y su frondosa barba brindaron una alegría enorme al herculanismo, que esta tarde volverá a acudir en masa a la llamada del derbi del Este, uno de máxima rivalidad, que ojalá también lo sea de máxima deportividad, dentro y fuera.

La hinchada blanquiazul presente en la Nueva Condomina de Murcia hace casi un año. / Alex Domínguez

Contener el potencial ofensivo del Real Murcia no será tarea sencilla. Menos aún con la baja obligada de Nacho Monsalve, sancionado por su roja frente al Sabadell. Lo normal es que el preparador valenciano apueste por Sotillos o Cantero, por este orden, para acompañar a Rentero, más próximos a su idea de salida de balón desde atrás que Bolo. Flakus (7 goles), Pedro Benito (3) y Ekain (2) conforman un tridente peligroso cuando juegan con espacio, con libertad.

El efecto Colunga

La inclusión invernal del exfutbolista del Eldense Joel Jorquera en el ataque grana suma otra amenaza más, aunque su periodo de adaptación al grupo haya sido nulo. Adrián Colunga ha logrado dotar de mordiente y, sobre todo, de fortaleza detrás a un proyecto que empezó muy mal de la mano de Joseba Etxeberria, pero que ha conseguido despertar.

Con el preparador vizcaíno, el Murcia era penúltimo en la jornada 9 con tres puntos menos que los blanquiazules. Ahora, nueve jornadas después, todas con el entrenador asturiano ya al frente, los granas son cuartos con 29 puntos, cuatro más que los alicantinos (25). Los números son concluyentes, el relevo en el banquillo ha resultado clave para ambas entidades.

DATOS ► 3.500 herculanos se calcula que estarán hoy animando a su equipo en las gradas de la Nueva Condomina. ► 114 clásicos se han disputado en competición oficial. El Real Murcia es el rival al que más veces se ha enfrentado el Hércules. ► 1-0 fue el marcador hace casi un año, el pasado 18 de enero. Fue la última visita de los blanquiazules a Murcia. Alcaina decidió el derbi a la hora de juego.

El extécnico de l Andorra de Piqué cuenta con tres «refuerzos» importantes: Nico Espinosa, plenamente restablecido; Mehdi Puch, inscrito al fin el pasado miércoles; y Roger Colomina, con el alta competitiva firmada tras haberse perdido la mitad de las jornadas del campeonato esta temporada, algo a lo que ni mucho menos estaba acostumbrado.

El capitán apunta a la titularidad y el mediocentro parisino tiene opciones de formar de inicio, aunque para eso tendría que quedarse en el banquillo Ben Hamed, muy del gusto de Beto. Samu Vázquez recuperará su sitio en el flanco diestro de la zaga y solo falta por dilucidar quién ocupará el extremo derecho a la hora de atacar después de que Jeremy de León haya desperdiciado la oportunidad y Carlos Rojas haya perdido relevancia en el sistema hasta el punto de ya no entrar ni en la rotación.

Cartela creada por el Real Murcia con el anuncio del partido de este domingo. / RMCF

El Sabadell rompió la racha triunfal del Murcia y le arreó un bofetón a mano abierta al Hércules la semana pasada. Los granas se repusieron del susto con dos triunfos consecutivos (Europa y Sanluqueño). Resta ver cómo afecta el varapalo al equipo blanquiazul. Ganar es importante para los dos, y más en un clásico, que suma al efecto numérico, el empujó moral, aunque los alicantinos tienen más necesidad.