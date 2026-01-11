Beto, técnico del Hércules: "Entiendo que Rojas quiera marcar, pero el entrenador soy yo"

Un empate bueno para el Hércules, pero que no sabe a victoria. El técnico blanquiazul, Beto Company, se mostró alegre pero cauto tras el empate con el Real Murcia, y aseguró estar "orgulloso de lo que han hecho los jugadores en el campo. Han luchado para ganar, y no olvidemos que este equipo venía de una derrota inmerecida", destacó el valenciano en rueda de prensa, y añadió que "los grandes equipos se rehacen en partidos como este".

Sobre el juego, explicó que "el equipo ha demostrado personalidad y ha arriesgado cuando tenía que hacerlo". El planteamiento del encuentro se realizó consciente de que "todos los equipos nos van a presionar al principio", por lo que indicó que "para intentar crear fútbol de ataque necesitábamos asumir riesgos para que el rival se desgastara. Ese riesgo incluía la posibilidad de perder el balón y que nos generaran alguna ocasión, como ha pasado, pero luego tiene sus beneficios".

En este sentido, apuntó que el "éxito" del equipo en la segunda mitad "se debe al hecho de haber arriesgado en la primera parte, pese a ser menos fluida". "Hemos sido capaces de girar, tener paciencia y acertar. Estos partidos se deciden precisamente por los aciertos que acabas teniendo", aseguró. No obstante, recalcó que el empate no le sabe a victoria, aunque consideró que "el camino elegido fue el correcto", y se rindió en elogios a sus jugadores.

Desentendimiento con Carlos Rojas

Una de las imágenes más llamativas del encuentro fue el cruce de palabras entre Beto Company y su jugador Carlos Rojas sobre la falta que el extremo quería lanzar contra su exequipo, pero que el cuerpo técnico decidió que tirara Samu Vázquez. "Yo entiendo que Rojas tenía ganas de marcar, pero el entrenador soy yo y yo decido. Queríamos que tirara Samu y no me importa si le gusta a Rojas o no. Soy empático con él, entiendo las circunstancias que le han hecho salir con muchas revoluciones, pero forma parte de un colectivo donde hay una persona que manda y toma decisiones".

En rueda de prensa, también fue preguntado por el cambio de extremos, que permitió la entrada de Rojas junto a Jeremy de León, sustituyendo a Nico Espinosa y Unai Ropero. "Tenemos la suerte de contar con extremos desequilibrantes con varias capacidades. Hoy ha jugado Nico con su pierna natural, pero también contamos con Ropero, Rojas y Jeremy, capaces de generar peligro al uno contra uno y centros que pudieran incomodar a Gazzaniga. Y, por último, hemos puesto un punta para aprovechar esas situaciones".

Con el partido del Sabadell en la recámara

Company destacó también la reacción del equipo tras la derrota de la semana pasada ante el Sabadell. "Es un orgullo que el equipo haya peleado y se reafirme en el campo. Con nuestro comportamiento nos resarcimos de la derrota de la semana pasada. Veníamos de un momento extraño y la respuesta de todos los herculanos que se han desplazado nos ha puesto la piel de gallina", admitió, poniendo en valor tanto a jugadores como a afición. "Qué menos que agradecerles su presencia y su aliento. Estamos emocionados por lo que hemos visto esta tarde".

El técnico también elogió a Mehdi y Roger, dos jugadores que han entrado en dinámica de equipo, uno como refuerzo y el otro tras salir de lesión. "Mehdi ha hecho un partido sensacional. Es un fichaje que llevaba tiempo con nosotros y su adaptación ya estaba completada. Roger, uno de los líderes del vestuario, ha demostrado hoy su rol, poniéndose el equipo a la espalda y mostrando su personalidad. Ambos han aportado alternativas, y estamos muy satisfechos con su desempeño".

Mercado invernal y "play-off"

Respecto a posibles refuerzos en el mercado de invierno, Company insistió en la necesidad de tener paciencia. "Uno siempre está pendiente del mercado, pero estamos tranquilos porque hay que tener paciencia en el mercado de invierno. Las operaciones que queremos están en marcha, pero necesitamos un desencadenante. Entiendo que el entorno social quiera novedades, pero estoy convencido de que vamos por buen camino y reforzaremos los puntos más flojos".

Sobre los objetivos de la segunda vuelta, subrayó que "perdiendo un partido de siete vamos bien en resultados", aunque puso el foco en la necesidad de sumar más puntos si se quiere alcanzar el "play-off". Además, señaló la importancia de la solidez defensiva: "Mantener la portería a cero era fundamental y queremos ser más sólidos en ciertas acciones. Si no encajas gol, puntúas siempre, pero lo principal es marcar un gol más que el rival. Si encajáramos menos, tendríamos más puntos, pero buscamos generar volumen y calidad de ataque. A veces, al querer ir hacia arriba, nos desordenamos y no mostramos el equipo sólido que podríamos ser", sentenció.