Un cañonazo de Samu Vázquez hace justicia para el Hércules en Murcia

Saber estar. No despistarse. Pensar siempre en lo mejor para tu equipo. Leer el partido. Ejercer de entrenador y que, por ello, la fortuna, normalmente pendenciera, odiosa, te acabe dando la razón. Beto Company lo vio venir e intervino a tiempo. Mientras Carlos Rojas mimaba la pelota para lanzar un libre directo desde la frontal, el preparador del Hércules corrió hacia él con un firme propósito: impedírselo. ¡Aquí mando yo!, pareció gritarle con los ojos. El extremo aguantó el desafío, se resistió, tensó la cuerda más de la cuenta. Intervino Javi Jiménez para hacerle entrar en razón, luego Colomina, hasta que Samu Vázquez, sin alzar la voz, sin hacerse valer, templado, recibió la pelota y la colocó delicadamente sobre la hierba.

Lo que sucedió después fue la interpretación magistral de un golpeo desde fuera del área. Una lección de cálculo, cadencia y equilibrio. Solo cinco pasos de impulso, más por ritual, por liturgia, que por necesidad real. Contacto súbito con el interior del empeine y reacción en seco. El cuero se tensa. Vuela el balón trazando una curva malévola, muy sutil, que va buscando la escuadra contraria al que se dirige inicialmente Gazzaniga. La busca con tesón, con ansia. Un planeo de apenas dos segundos que a los ojos del seguidor del Hércules presente en una Nueva Condomina imperial dura una vida y a los del portero apenas una décima de segundo, la que tarda en recuperar su paso en falso.

Pero ya era tarde para él. La parábola dibujada por el lateral diestro con su disparo inapelable terminó abrazándose con la red y poniendo en pie a los 4.000 seguidores blanquiazules que explotaron a la vez, al unísono. Rojas no sabe donde meterse. No sabe hacia dónde correr. Nadie le guarda rencor, no hace falta, lo importante es el empate.

El tanto valió para compensar el único desajuste herculano en un clásico emocionante, con más posesión alicantina, pero con idéntica capacidad para crear peligro de los dos equipos, cada uno a su manera, cada preparador con su estilo. El Hércules, interpretando su plan, activó la presión muy arriba, muy cerca del área local. Lo hizo originalmente con tres centrocampistas puros, Mangada, Ben Hamed y Mehdi Puch, y un delantero fuerte, duro, Fran Sol.

Solo cometieron un error. Nada más. Una sola vez, lo suficiente para alimentar a la bestia de tres cabezas con la que atacan los granas. Fue en una acción cautiva, aparentemente irrelevante, con Gazzaniga recibiendo un pase fácil, blando, en el punto de penalti, para dar continuidad a la circulación.

Con o sin querer, el arquero ecuatoargentino encontró un hueco entre los cuatro jugadores del Hércules que trabajaban en la primera línea de contención, relajados de más, y el desajuste ya fue irrecuperable. Primero recibió Ekain, que se pudo dar la vuelta fácil y encontrar a Flakus en su desmarque de ruptura. El esloveno, veloz, enérgico, dejó en el suelo a Sotillos y buscó la asistencia perfecta.

Observó la llegada de Pedro Benito y se la puso en el punto de penalti. El delantero murcianista pateó de primeras y se topó con la mano rocosa de Carlos Abad. El rechace todavía le llegó a Álvaro Bustos sin que ningún defensor blanquiazul estuviera donde debiera estar, todos desordenados, desacompasados por un despiste que provocó un fallo en cadena de efectos irreversibles... y recurrentes.

El extremo no desperdició la ocasión de brillar y, a la segunda adelantó a su equipo. Lo hizo a los trece minutos con un mundo aún por disputarse. El Hércules que antes se arrugaba al encajar como visitante, ahora tiene herramientas suficientes para perseverar, para no ceder terreno, para seguir atacando con inteligencia.

Unai Ropero, deslumbrante en el primer tiempo, dispuso de cuatro ocasiones, tres de fabricación propia y una brindada por Samu Vázquez desde la banda con un centro largo. Le faltó suerte. Mangada cedió su sitio a Colomina en la segunda parte y el Hércules continuó creciendo, dominando. Ocupando espacio frente a un Murcia al que Colunga consolidó detrás retirando del césped a dos de sus tres ases. El preparador asturiano, acostumbrado al triunfo desde su aterrizaje, vio muy cerca la victoria, pero un derribo al borde del área truncó su ensoñación.

Ni siquiera la injustificada tozudez de Carlos Rojas, con cuentas pendientes en ese estadio, evitó el empate. De la bota de Samu nació un tanto precioso, el segundo que marca este curso. Él abrió el capítulo realizador del proyecto en el debut frente al Tarazona y él lo cierra en el desenlace de la primera vuelta. Abrocha el círculo y, de paso, le da a Beto lo único que le faltaba por demostrar en público: autoridad.