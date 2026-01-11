Murcia-Hércules: dos aficiones a la altura del escudo

Hay cosas que no se explican con números. Esto es la tercera categoría del fútbol español, pero que un duelo de este calibre desate tanta pasión no es ninguna novedad. El choque entre el Hércules y el Real Murcia trasciende el calendario y se instala en el terreno de las emociones fuertes, donde cada detalle importa mucho antes de que ruede el balón. Desde primera hora de la tarde, los alrededores de la Nueva Condomina se convirtieron en un hervidero de bufandas, cánticos y miradas desafiantes, reflejo de la histórica rivalidad entre ambas aficiones.

Cerca de 4.000 aficionados blanquiazules se desplazaron de forma multitudinaria a Murcia para no perderse un encuentro que comenzó mucho antes del pitido inicial del colegiado. La expectación se tradujo en dos recibimientos cargados de efusividad. Dentro y fuera del estadio se registraron intercambios de palabras y pequeñas fricciones entre seguidores de ambos equipos, que, afortunadamente, no derivaron en incidentes graves, pero dejaron patente la intensidad de una clásica rivalidad que congregó a 24.053 espectadores.

Ya iniciado el partido, la afición desplazada desde Alicante se hizo notar en el estadio a pesar de su condición de visitante. Sin embargo, el gol tempranero de Álvaro Bustos antes del primer cuarto de hora calmó un poco los ánimos. A partir de ese momento, los herculanos mostraron conatos puntuales de efusividad en las gradas, especialmente en la segunda mitad, que no estallaron hasta los compases finales del partido, cuando un gol de falta de Samu Vázquez les brindó un último impulso y un regreso más placentero a Alicante con un punto.