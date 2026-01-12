Así fue el golazo de Samu Vázquez que dio vida al Hércules

Cuando los peores presagios se empezaban a hacer realidad, ahí apareció Samu Vázquez. Corría el minuto 88 y el Murcia mandaba en el marcador por 1-0 haciendo que las esperanzas herculanas empezaran a desfallecer. La sensación que se palpaba era que la enésima derrota a domicilio estaba al caer hasta que apareció la figura del lateral albaceteño. Fruto de la insistencia, el Hércules se encontró con una falta propicia e idónea para un especialista a balón parado.

Quizás, la ubicación perfecta hubiese sido un poco más centrada, pero eso a Samu Vázquez no le importó en absoluto. Tan golosa era la falta que provocó discrepancias entre los jugadores y el propio entrenador, ya que Carlos Rojas se mostró muy molesto por no ser el encargado de llevarla cabo. Sin embargo, Beto se mostró contundente y dejó claro quien iba a ser el lanzador, no sin hacer gestos ostensibles de enfado en el banquillo.

"Yo entiendo que Rojas tenía ganas de marcar, pero el entrenador soy yo y yo decido. Queríamos que tirara Samu y no me importa si le gusta a Rojas o no. Soy empático con él, entiendo las circunstancias que le han hecho salir con muchas revoluciones, pero forma parte de un colectivo donde hay una persona que manda y toma decisiones", explicó Beto en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Una vez decidido el lanzador, Samu Vázquez se preparó y tras unos pequeños pasos de carrera, mandó el balón a la escuadra derecha de la portería, haciendo imposible la estirada de Gazzaniga. Era un golazo y así se escuchó en la Nueva Condomina, con todos la hinchada blanquiazul que no se podía creer la obra de arte que acababan de ver.

La afición no daba crédito y los jugadores tampoco. La felicidad era total en la plantilla herculana mientras que las caras de los jugadores del Murcia eran de incredulidad, no se podían creer el gol que acababan de recibir. De esta forma, el Hércules consiguió evitar la derrota en la Nueva Condomina y retornó a Alicante con un punto en la mochila.