El Hércules insiste en Josep Calavera

Muchos equipos del grupo 2 de Primera RFEF se están moviendo en este mercado invernal, algo necesario si se pretende conseguir los objetivos marcados a principio de temporada. Nadie quiere quedarse atrás en la carrera que lleva hasta la Segunda División, por tanto, el mes de enero se presenta como una oportunidad inmejorable para tapar agujeros, mejorar demarcaciones o porque no, subir el techo del equipo.

Pese al mal arranque de temporada y estar varias semanas en la zona delicada de la clasificación, el Hércules parece haber abandonado la parte baja y empieza a mirar hacia arriba gracias a la llegada de Beto Company a los banquillos.

Con una nueva propuesta futbolística y los ánimos renovados, es el contexto ideal para pelear por todo y eso pasa por contratar nuevas piezas en este mercado invernal para no caer en errores del pasado. La opción prioritaria a día de hoy para reforzar el centro del campo es Josep Calavera, centrocampista del Tenerife.

Hasta el momento, la demarcación estaba cubierta por Mangada, Colomina, Ben Hamed y desde el pasado domingo, también Mehdi Puch, pero seguían faltando efectivos, y más con todas las lesiones que están azotando al club durante la actual temporada.

Josep Calavera da un pase durante un entrenamiento con el Tenerife. / CDT

La posibilidad de que Calavera terminé recalando en las filas del Hércules pasa por el Tenerife y su mercado de fichajes. El conjunto chicharrero está en busca de un futbolista que sustituya al posible fichaje alicantino, por lo que hasta que no encuentre la nueva pieza, Calavera no saldrá de la isla. La sensación es que el catalán terminará abandonando la disciplina del Tenerife, pero no será pronto, algo que el Hércules conoce y asume.

Si la contratación del centrocampista no viese la luz, la comisión deportiva tiene sobre la mesa diferentes opciones, pero estas siguen aguardando hasta que se solucione el trasvase de Calavera al Hércules. El centrocampista de 26 años cuenta a día de hoy con un valor de mercado de 300 mil euros, teniendo su máximo en verano con medio millón de euros cuando firmó por el Tenerife, recién descendido de Segunda División.

El momento en el conjunto tinerfeño es envidiable, tras 19 jornadas son líderes con ocho puntos de diferencia respecto al filial del Celta de Vigo. Suman 44 puntos con 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas, situándose como claro favorito al ascenso en el grupo 1 de Primera RFEF. Ante esta situación, las oportunidades de Calavera sobre el verde han sido exiguas, pues ha disputado poco más de 250 minutos.

Sin oportunidades

Arrancó la temporada disputando minutos en los seis primeros partidos, pero con un papel residual salvo el duelo ante el Zamora cuando partió de titular. Desde ese momento tuvo que esperar tres partidos para volver a ser de la partida ante el Barakaldo y después de ello, cayó en el ostracismo. Desde el 24 de octubre no ha vuelto a ser titular y solo ha tenido minutos en tres partidos, ante el Lugo, Avilés Industrial y Osasuna B.

Antes de recalar en las filas del Tenerife, Calavera arrancó su carrera en las categorías inferiores del Nàstic, club que pelea junto al Hércules por hacerse con sus servicios. A los 17 años fichó por el Barça, donde pasó por el juvenil y el filial con cesión al Lleida incluida. En 2019 tomó un giro en su carrera y firmó con el Castellón, entidad en la cual estuvo hasta el pasado verano.

Josep Calavera, en un partido con el Castellón. / EFE

En su travesía por el conjunto orellut también se marchó cedido al Atlético Madrileño y al Deportivo de la Coruña, pero terminó siendo un futbolista capital en el año del ascenso a Segunda División. En la liga Hypermotion disputó 20 partidos la última temporada rondando los mil minutos y se despidió del Castellón con más de 110 partidos a su espalda.

Álvaro Cervera no descartó a Josep Calavera, pero todo apunta a que terminará saliendo de la disciplina del Tenerife con destino a Alicante. De esta forma el Hércules se reforzaría en la sala de máquinas, tan importante para el juego propuesto por Beto Company. A la finalización de la primera vuelta, el Hércules es noveno con 26 unidades, a cuatro del "play-off" y a cuatro también del descenso, marcado por el Juventud Torremolinos, equipo al cual venció el cuadro alicantino en el Rico Pérez.