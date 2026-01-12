Rentero se queda fuera... una vez más

Más malabares en defensa. Beto Company tampoco podrá alinear este sábado a su pareja de centrales titular, la que conforman Nacho Monsalve y Javier Rentero. El técnico valenciano recupera al exfutbolista del Eldense, pero se queda sin el zaguero procedente del Alcorcón, que vio la quinta cartulina amarilla en la Nueva Condomina, lo que le obliga a parar una semana para cumplir el consiguiente encuentro de suspensión.

El colegiado Gonzalo Romero Freixas castigó al 'pelado' del Hércules a la media hora de juego después de que este interviniera para evitar una contra grana muy peligrosa. El colegiado catalán reflejó en el acta el motivo de la señalización de la falta: "Por derribar a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor", justo lo que reflejan las imágenes, de ahí que el club haya declinado presentar recurso al Comité de Competición para reclamar la revisión de la acción por parte del Juez Único, que otorga presunción de veracidad al acta y solo rearbitra en caso de errores flagrantes, incontestables.

Después de haber dado con su tándem más sólido, el técnico del Hércules, que viajó a Murcia sin Monsalve por su expulsión en el duelo con el Sabadell, de infausto recuerdo por el resultado final (1-5), el más abultado en el Rico Pérez en 13 años, tiene ahora que volver a buscar una solución de urgencia, presumiblemente la misma que aplicó en el clásico, situando a Sotillos en el perfil diestro del eje de la zaga.

Rentero ya se ha quedado fuera de la convocatoria una vez, en aquella ocasión, en la jornada 4, después de que a los 10 minutos, en la semana anterior, durante el duelo en Alicante con el Algeciras que terminó con derrota blanquiazul (0-1) el árbitro le enviara a la ducha a las primeras de cambio. Fue por una tarjeta roja directa. Ahora el motivo es el cumplimiento del ciclo de tarjetas.

Carlos Mangada se abraza con Ropero y Fran Sol para celebrar un gol del Hércules. / Jose Navarro

Apercibido

Otros tres futbolistas del Hércules vieron una amarilla en el clásico: Roger Colomina, Unai Ropero y Carlos Mangada. En el caso del pivote alicantino, se trata de la cuarta, lo que le deja a una sola de cumplir sanción por acumulación de cartulinas. La actual está siendo una campaña especialmente negativa en cuanto a castigos, dado que seis jugadores del conjunto alicantino han sido expulsados en la primera vuelta del campeonato, que se cerró el pasado domingo. Además, también han tenido que abandonar el campo antes de tiempo los dos entrenadores que han dirigido al equipo, Rubén Torrecilla y Beto Company, y el ayudante de este, David Vilanova, a quien el colegiado mostró la cartulina roja en la segunda parte.