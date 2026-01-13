La historia da la espalda al Hércules en su objetivo de ascender

El tiempo pasa y contra ello nada se puede hacer. El 30 de agosto arrancó la temporada para el Hércules en el Rico Pérez y ahora, casi cinco meses después, la primera vuelta ya ha llegado a su fin. Con las jornadas transcurriendo a un ritmo endiablado, la Primera Federación entra en su tramo más decisivo, aquel donde todo cuenta y en el que se debe echar el resto para conseguir el objetivo marcado en verano.

La situación es dispar para cada equipo, ya que algunos cuentan con un colchón interesante respecto a sus intereses, mientras que otros, como el Hércules, están obligados a ponerse el cinturón y acelerar porque el tramo disputado hasta el momento está muy lejos de lo esperado.

El objetivo, como no podía ser de otra forma para una entidad de su magnitud, es el ascenso a Segunda División, algo que se prometió a viva voz el pasado verano. La situación, respecto al arranque de curso, ha mejorado ostensiblemente, pero el camino es largo. Repasando la historia reciente de la categoría con los datos de este Hércules en la mano, el sueño de ascender parece ser más una utopía que realidad. El conjunto dirigido ahora por Beto Company y unos meses atrás por Rubén Torrecilla ha sumado 26 puntos de los 57 posibles en esta primera vuelta, algo que le sitúa en una posición desfavorable

Hasta el momento, ningún equipo ha ascendido a Segunda División, ni siendo campeón de grupo ni por la vía del "play-off", sumando tan pocos puntos en la primera vuelta. Eso sí, hay varios casos que se le acercan. El principal espejo donde debe mirarse el cuadro alicantino es en el Ceuta de la temporada pasada.

Un precedente para soñar

El equipo caballa, al término de los primeros 19 encuentros, sumaba 27 puntos y no ocupaba ninguna de las plazas de la promoción por el ascenso. Una segunda vuelta brutal le hizo crecer en la clasificación hasta el punto de convertirse en campeón del grupo tras sumar 67 puntos, tres por encima del Real Murcia.

A esto se debe agarrar el Hércules, un ejemplo de que si se cree en un objetivo y se trabaja para ello, todo puede llegar. El mercado invernal dictará sentencia y las incorporaciones apuntan a ser claves en el devenir de la temporada. Rebobinando otra vez hasta la temporada pasada, otro ejemplo es el Andorra. El conjunto dirigido por Beto pasó de tener 28 puntos al final de la primera vuelta a tener 60 en mayo, algo que le hizo tener plaza para luchar por el ascenso. Ahí derrotaron a la Ponferradina y volvieron a la categoría de plata un año después.

Hace dos temporadas ascendió como campeón de grupo el Deportivo de la Coruña protagonizando una remontada en la segunda vuelta. Los gallegos cerraron el primer tramo de curso con 29 unidades, fuera del "play-off" y a diez de la Ponferradina. Un año antes, en la temporada 2022-2023, el Amorebieta consiguió subir de categoría, también como campeón, tras estar a tres puntos de la promoción por el ascenso y a ocho del líder a la finalización de la primera vuelta. En el otro grupo, el Racing de Ferrol, también remontó una diferencia de nueve unidades para conseguir el objetivo a final de temporada.

Con todos estos ejemplos en la mano se puede observar como el sueño de volver al fútbol profesional es más que complicado, pero para nada imposible. Los datos están para romperse y no sería la primera vez que el Hércules desafía a la historia para terminar ascendiendo de categoría. Todo esto pasa por mejorar las prestaciones lejos del Rico Pérez y por seguir manteniendo el feudo blanquiazul como un fortín inexpugnable para el resto de rivales.

Enfrente aguardan entidades que pelean por el mismo objetivo que este Hércules. El deseo es común, abandonar el tercer escalón del fútbol español y equipos como el Murcia, Sabadell, Eldense o Europa estarán ahí hasta el último segundo. En una liga tan pareja como la Primera RFEF, cualquier detalle cuenta y ante esto, es el momento adecuado para dar un paso al frente.