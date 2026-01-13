Punto final a la primera vuelta más loca para el Hércules

Una primera vuelta de subidas y bajadas, un poco loca y marcada por el cambio de entrenador. El Hércules arrancó la temporada con la ilusión disparada gracias a un proyecto que apuntaba a lo más alto en verano. Fichajes como Rentero, Monsalve, Bolo, Javi Jiménez, Ben Hamed, Ropero, Fran Sol o Slavy hicieron que la afición creyese en que este año era el de verdad.

Todo ello se sumó a la gran pretemporada, venciendo a rivales de renombre como el Elche, Murcia o Villarreal B. Los ingredientes estaban, pero pronto se empezó a truncar con el runrún de la salida de Rubén Torrecilla.

Algunos jugadores celebran el gol ante el Sabadell en el Rico Pérez. / Jose Navarro

La temporada de verdad, la oficial, arrancó de la peor manera posible y en la cuarta jornada, el Hércules ya estaba en puestos de descenso. Pese a que la confianza había desaparecido, tanto desde la directiva como desde la afición, Rubén Torrecilla seguía al frente del banquillo herculano, pero el fin parecía estar cerca.

El equipo fuera de casa no competía y en el Rico Pérez se sufría más de lo habitual, variables que avocaban a un destino claro, el cese de Rubén Torrecilla como entrenador del Hércules. Se hizo más tarde de lo debido y tras un desastre en Elda, Beto Company cogió los mandos de un equipo que parecía vagar sin un rumbo fijo.

Una nueva cara

Aquello ocurrió a la finalización de la jornada 12, con el Hércules a un solo punto del descenso, a cinco del "play-off" y a diez del líder de la competición, verdadero objetivo del equipo. Beto renovó la cara a la entidad y con él a los mandos, los números mejoraron, sobre todo, fuera de casa. Se consiguió empatar en Tarragona y en Sanluqueño, llegando la victoria por fin el 20 de diciembre en Marbella.

Los blanquiazules habían dejado atrás nueve meses sin ganar fuera de casa y con ello, arrancaron unas Navidades esperanzadoras para los aficionados alicantinos. El arranque de 2026 empezó con un partido loco y una derrota dramática, seguido de un empate "in extremis" en Murcia. De esta forma, el Hércules cerraba una irregular primera vuelta en la que los objetivos marcados siguen estando lejos.