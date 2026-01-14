Vuelta a casa con trampa para el Hércules

No fue poca cosa el arranque de año al cual se tuvo que enfrentar el Hércules. La cuesta de enero lo fue más que nunca y obligó al cuadro alicantino a medirse tanto al líder de la competición como a uno de los principales "cocos" de la categoría. Todo ello tras la vuelta de Navidad y con los polvorones aún por digerir. El primer reto no pudo haber terminado peor, derrota por 1-5, expulsiones, escándalo arbitral… Variables que podían haber frenado el desplazamiento masivo a Murcia. Pero no fue así. La afición respondió y acompañó a su equipo en la Nueva Condomina donde se sumó un punto "in extremis" gracias a una obra de arte de Samu Vázquez.

Tras escalar el Everest, el Hércules afronta dos semanas ante rivales, sobre el papel, más débiles en lo que respecta a la clasificación, Sevilla Atlético y Tarazona, uno en puestos de descenso y el otro dos unidades por encima de la zona picante de la tabla. Hacer bueno el punto de Murcia pasa por sumar de tres en un Rico Pérez que regresará a la acción los episodios vividos el pasado tres de enero ante el Sabadell.

Enfrente esperará un Sevilla Atlético que ya le hincó el diente a los alicantinos en el partido de ida. Por aquel entonces, corría un mes de octubre con el Hércules intentando dejar atrás la zona de descenso tras un arranque de temporada pésimo. En el banquillo todavía se sentaba Rubén Torrecilla pese a estar discutido jornada tras jornada. Con todo esto viajó la expedición herculana hasta tierras andaluzas para medirse a un rival todavía más hundido en la clasificación.

Jeremy de León persigue un balón en el Rico Pérez. / HECTOR FUENTES

Arrancó el partido con el cielo nublado, pero a los pocos minutos cayó una tromba de agua que incluso coqueteó con la posibilidad de suspender el encuentro. Sin muchas ocasiones se marcharon los dos conjuntos al túnel de vestuarios y tras el descanso, el Sevilla Atlético dio un paso al frente en contra de los intereses del Hércules.

Pasado el minuto 55, Ben Hamed cometió penalti y desde los once metros, Collado no perdonó. Intentaron igualar el encuentro los visitantes con más corazón que fútbol y en los últimos minutos, el filial del Sevilla asestó un golpe letal. En el minuto 94, Bozada, aprovechando un error defensivo, sentenció el partido picando el balón por encima de Carlos Abad. 2-0 y los tres puntos se quedaron en el estadio Jesús Navas. Tras ello, Rubén Torrecilla solo pudo sentarse en el banquillo tres partidos más antes de ser cesado.

Efectividad ante los filiales

El próximo sábado será el quinto enfrentamiento ante un filial esta temporada. Los procedentes a los que agarrarse son positivos y más en el Rico Pérez. En la octava jornada del campeonato, el Villarreal B visitó el feudo blanquiazul y los tres puntos, pese a sufrir hasta el final, se quedaron en Alicante gracias a un doblete de Soldevila. Cuatro días después se disputó el Hércules-Atlético Madrileño, un duelo que no se pudo celebrar en la fecha correspondiente por las condiciones meteorológicas.

El 22 de octubre, el conjunto dirigido por Rubén Torrecilla destrozó a uno de los equipos punteros en el grupo 2 de Primera RFEF. Vieron puerta Galvañ, Ropero y Colomina en la mayor goleada de la temporada hasta el momento. La suerte fue dispar el siguiente fin de semana con el viaje hasta la ciudad deportiva del Sevilla y la derrota por 2-0, pero un mes después, el resultado cambió.

En el primer partido de Beto en el banquillo, el Betis B visitó Alicante siendo el último de la clasificación a seis puntos de la salvación. Aquello de entrenador nuevo victoria segura se dió y el Hércules sumó los tres puntos cómodamente en un duelo que pasó a la historia más por lo extradeportivo que por el fútbol, ya que aquella noche estalló la guerra entre la afición blanquiazul y la propiedad.

Con todo ello en la mochila, el Hércules recibirá al Sevilla Atlético este sábado a las 14:00 horas. Los precedentes son buenos y ante filiales se cuentan todos los partidos como victorias en el Rico Pérez. De esta manera abrirá la Primera Federación el telón de la segunda vuelta, donde, a partir de ahora, cada punto cuenta si se quiere regresar de verdad al fútbol profesional doce años después.