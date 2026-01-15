Beto afronta la segunda mitad de liga con el Hércules: “Lo que tenemos que hacer es ganar este fin de semana, y el siguiente”

El Hércules abrirá este sábado (14:00 horas) la segunda vuelta ante el Sevilla Atlético con dos bajas confirmadas, y Beto Company planea sostener el mismo guion que le ha traído hasta aquí. El entrenador ha adelantado las ausencias de Rentero, por sanción, y Soldevila, en la rueda de prensa previa, donde dejó claro que no prepara muchos cambios: “Siempre uno intenta encontrar alguna fórmula para mejorar, pero no habrá demasiados cambios”.

El Sevilla Atlético, al fondo de la tabla durante las 19 jornadas que se han disputado, es un rival que le amerita al entrenador el mismo respeto que cualquier otro. “La categoría no perdona nunca y las trampas aparecen cada diez segundos. Los partidos contra los filiales siempre son curiosos, porque todos tienen futbolistas que estarán en categoría profesional", ha descrito Company sobre los hispalenses.

“Lo que menos cuenta con los filiales es la clasificación, da igual la dinámica en la que vengan, porque ellos salen a jugar”. Beto Company — Entrenador del Hércules

"Creo que la mayor parte de los filiales te pueden combinar diez minutos en los que parecen el Bayern de Munich, porque son gente que tiene calidad y que les sale, con acciones donde no estén a la altura del nivel de la competición”, ha añadido. Por eso, relativiza el peso de la racha reciente del rival: “Lo que menos cuenta es la clasificación, da igual la dinámica en la que vengan, porque ellos salen a jugar”.

Está claro que en los filiales la juventud imperante suele penalizar el tamaño y la fuerza de los jugadores, pero en el caso del Sevilla el técnico herculano advierte de que “tienen una talla grande, son fuertes, son gente que el balón parado lo defienden bien y lo atacan bien”.

Regresa Monsalve

Por eso, los centrales blanquiazules tendrán que ser protagonistas. La baja de Rentero y el regreso de Monsalve obligarán a ajustar la zaga. Company ha transmitido que no le faltan alternativas: “Tenemos cuatro o cinco centrales, tres de los cuales son auténticos top de la categoría a nivel de juego aéreo, y los otros dos también compiten”. Parte del foco del cuerpo técnico, además, sigue puesto en el balón parado: “Creo que estamos mejorando mucho en balón parado, especialmente el defensivo, lo llevamos hasta el último detalle y creo que estamos trabajando a buen nivel”. En esa línea, recordó que en Murcia hubo "un único error hacia el final" en jugadas de balón parado.

En paralelo, Beto insistió en una idea que atraviesa su discurso desde que llegó al banquillo la ser preguntado sobre qué falta para ver un equipo al cien por cien. “No voy a decir nunca que mi equipo está al cien por cien ni voy a ver un partido insuperable porque creo que todo tiene margen de mejora. Además porque tengo la sensación de que si vengo aquí a decir que hemos hecho el partido perfecto estoy colocando la primera piedra para ser conformistas, y no me da la gana”, ha zanjado.

"Creo que una categoría profesional que tenga que jugar un sábado a las dos… es un poco esperpento" Beto Company — Entrenador del Hércules

El valenciano, eso sí, elevó el tono al abordar el horario del partido y se alineó con el malestar de la grada: “No tengo más remedio, entiendo el mosqueo, otra modernidad del fútbol que uno como forma parte del circo debe asumir, y seguramente las aficiones pagar. Creo que una categoría profesional que tenga que jugar un sábado a las dos con la afición que hay, a esa hora que no es de desayunar ni de comer, es un poco esperpento”.

Mangada, Jeremy y Nico

En el apartado individual, Company ha salido al paso de las críticas sobre Carlos Mangada por su actuación en Murcia. Le ve “bien, centrado”, y ha querido "romper una lanza a favor de Carlos: es un jugador de Alicante, de casa, un chico en una posición difícil, que creo es la de más exigencia respecto a lo que queremos hacer nosotros, y cualquier error te puede generar dudas pero hay que tener mucho valor para volver a intentarlo”. El entrenador, además, ha remarcado lo que espera de los suyos: “En la siguiente acción no nos puede condicionar el error anterior, pero lo que no quiero es un futbolista que no lo intente”. Y ha rematado recordando que en su equipo "entra siempre Carlos Mangada".

Otro nombre propio fue Jeremy, al que Company exige más continuidad. “Sobre Jeremy necesitamos más regularidad, y no es que la necesite el Hércules, es que la necesita él, no puede ser un futbolista de chispazos”, ha compartido el entrenador. El futbolista, dice Beto, comparte el diagnóstico: “Él lo sabe, lo hemos hablado y tiene una predisposición buena, entiende cuales son los puntos de mejora y a partir de ahí a trabajar”.

Preguntado por Nico Espinosa, el entrenador del Hércules ha verbalizado su deseo de que siga siendo un emblema blanquiazul: “Claro que quiero que esté aquí Nico Espinosa, no hay nada más bonito que sentirte realizado en tu casa, ante tu gente, siendo la referencia del club y de la afición, y además en el fútbol profesional”.

Beto sigue "tranquilísimo" con los fichajes

El mercado de invierno también entró en la conversación. Company admitió que el club va "apretado" de fichas, por lo que un alta tendrá que significar alguna salida, que según ha declarado no está predefinida. Aseguró, otra semana más, estar “tranquilísimo” mientras se negocian incorporaciones y pidió comprender los ritmos del mercado.

"No contemplo un escenario donde no vengan jugadores, y además jugadores que nos mejoren, pero si no fuera así, a muerte, esta plantilla solo ha perdido un partido de siete” Beto Company — Entrenador del Hércules

Aunque entiende la ansiedad de la afición, Beto pide calma y no contempla "un escenario donde no vengan jugadores, y además jugadores que nos mejoren, pero si no fuera así, a muerte, esta plantilla solo ha perdido un partido de siete”.

Con todo, Company no quiso perderse en números ni en proyecciones hacia el play-off ahora que comienza la segunda mitad de la competición. “Lo que tenemos que hacer es ganar este fin de semana, y el siguiente”, insistió. “Claro que lo podemos hacer, estoy seguro de que lo vamos a hacer”, ha concluido, recordando que en el Andorra ya afrontó, con éxito final, un escenario parecido el año pasado.