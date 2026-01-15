Hércules CF
El Hércules-Cartagena ya tiene fecha y hora
Ambos conjuntos se verán las caras en el Rico Pérez en un duelo correspondiente a la 22ª jornada
Jornada tras jornada, la Primera Federación va a una velocidad de crucero y poco a poco se empiezan a divisar en el horizonte nuevos retos. Este próximo fin de semana, el Hércules recibirá al Sevilla Atlético en el Rico Pérez. Tras ello, viajará hasta tierras aragonesas para enfrentarse al Tarazona el próximo domingo 25 de enero a las 12:00 horas.
Después de estos dos compromisos llegará el turno de un partido marcado en el calendario por la talla de las dos entidades, el Hércules-Cartagena. Según ha desvelado la Federación, el encuentro se celebrará en el Rico Pérez el próximo viernes 30 de enero a las 21:15 horas, una fecha y un horario que no ha gustado mucho a ninguna de las dos aficiones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas
- Los policías sobre el presunto crimen machista de Alcoy: 'Parecía una película de terror