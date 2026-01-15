Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hércules CF

El Hércules-Cartagena ya tiene fecha y hora

Ambos conjuntos se verán las caras en el Rico Pérez en un duelo correspondiente a la 22ª jornada

Javi Jiménez protesta al árbitro en el partido de ida.

Javi Jiménez protesta al árbitro en el partido de ida. / Loyola Pérez de Villegas

Kike Calabuig

Kike Calabuig

Jornada tras jornada, la Primera Federación va a una velocidad de crucero y poco a poco se empiezan a divisar en el horizonte nuevos retos. Este próximo fin de semana, el Hércules recibirá al Sevilla Atlético en el Rico Pérez. Tras ello, viajará hasta tierras aragonesas para enfrentarse al Tarazona el próximo domingo 25 de enero a las 12:00 horas.

Después de estos dos compromisos llegará el turno de un partido marcado en el calendario por la talla de las dos entidades, el Hércules-Cartagena. Según ha desvelado la Federación, el encuentro se celebrará en el Rico Pérez el próximo viernes 30 de enero a las 21:15 horas, una fecha y un horario que no ha gustado mucho a ninguna de las dos aficiones.

