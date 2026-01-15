El Hércules-Cartagena ya tiene fecha y hora

Jornada tras jornada, la Primera Federación va a una velocidad de crucero y poco a poco se empiezan a divisar en el horizonte nuevos retos. Este próximo fin de semana, el Hércules recibirá al Sevilla Atlético en el Rico Pérez. Tras ello, viajará hasta tierras aragonesas para enfrentarse al Tarazona el próximo domingo 25 de enero a las 12:00 horas.

Después de estos dos compromisos llegará el turno de un partido marcado en el calendario por la talla de las dos entidades, el Hércules-Cartagena. Según ha desvelado la Federación, el encuentro se celebrará en el Rico Pérez el próximo viernes 30 de enero a las 21:15 horas, una fecha y un horario que no ha gustado mucho a ninguna de las dos aficiones.