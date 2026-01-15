El pasado alicantino de Jefté, el verdugo del Real Madrid

Fue sin duda el héroe de una noche que no olvidará nunca. Jefté Betancor se convirtió en el verdugo del Madrid en el debut de Arbeloa con dos goles, el segundo para enmarcar y que encumbró a este trotamundos del fútbol. Su historial contempla de forma lejana dos periplos en el Hércules y en el Eldense. Su etapa en el Hércules fue el inicio de su carrera profesional donde llegó muy joven, 18 años y de la mano de Sergio Fernández, para integrarse en la estructura del Hércules B en la temporada 2011/12.

El filial blanquiazul era un almacén de talento que buscaba nutrir a un primer equipo que acababa de descender de Primera División. Desde su llegada, destacó por su envergadura (1,86 m) y capacidad de lucha. Sus condiciones llamaron la atención de Juan Carlos Mandiá, el técnico del primer equipo, que lo hizo debutar en el fútbol profesional.

Debut con el Hércules

Aunque su paso por el primer equipo fue testimonial dejó detalles importantes en el día a día. Disputó un total de apenas 4 minutos repartidos en dos encuentros de Segunda División: contra el FC Cartagena debutó oficialmente y posteriormente jugó contra el Murcia con la camiseta blanquiazul.

Jefté con la camiseta del Hércules / INFORMACION

Al no encontrar un hueco definitivo en la primera plantilla, Jefté inició un etapa de cesiones y movimientos. Tras su etapa en el Rico Pérez, pasó por el Ontinyent CF, donde empezó a foguearse en la antigua Segunda B, antes de regresar a Alicante años más tarde para vestir la camiseta del CD Eldense. En la temporada 2014-15, Jefté fue una pieza clave en el ataque azulgrana en Segunda B, dejando destellos de ese olfato goleador que este miércoles sufrió el Real Madrid.

Jefté durante su etapa en el Eldense / INFORMACION

Quiso dejar el fútbol

Jefté Betancor, autor del gol en el minuto 95 con el que el Albacete eliminó al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey (3-2), reconoció tras el partido que "es lo más grande" que le ha pasado en el fútbol, un deporte que quiso dejar "hace nueve años".

"Es lo más grande que ha pasado en el fútbol. Son las cosas con las que sueña uno cuando es pequeño. Estoy muy feliz porque hemos trabajado como cabrones para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo. Esto va por mi mujer, por mis padres, por mis hijos…", dijo en RTVE.

Jefté celebra uno de los goles / AP

"Hace nueve años quise dejar el fútbol y soñando y trabajando mucho mira como estamos, disfrutando de todo esto", añadió.

"Los necesitaba, el fin de semana fallé dos ocasiones muy claras y estoy muy feliz", completó un futbolista que llegó al Albacete cedido en verano procedente de Olympiacos tras jugar fuera de España desde 2018, pasando por Austria, Rumanía, Chipre y Grecia. "Sabíamos que era muy difícil, pero fuimos con todo desde el principio.Nos lo merecemos porque hemos luchado como cabrones", explicó.