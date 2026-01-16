El Hércules se enfrenta al Sevilla B sin cierre del Rico Pérez

Vuelta al Rico Pérez dos semanas después, y con todo el estadio abierto al público, sin gradas precintadas por los incidentes registrados en la dolorosa derrota sufrida frente al Sabadell (1-5). El recurso presentado por el Hércules a la propuesta de sanción recibida por el Juez Único de Competición de la clausura parcial por un partido, ha conseguido que dicho castigo se suspenda de manera cautelar hasta la resolución definitiva de la apelación blanquiazul.

El cierre ordenado por la RFEF afectaba al Fondo Norte, pero, tras el fallo provisional, de momento, no habrá que reubicar a nadie. Eso significa que los alicantinos regresan a casa sin más afectación que los cinco puntos que han dejado escapar en las dos últimas semanas. La visita del filial hispalense este sábado debe valer para recobrar el gen ganador como local que serviría, entre otras cosas, para sumar el primer triunfo de 2026, validar el empate en la Nueva Condomina y enterrar el disgusto arbitral que provocó la derrota más abultada en Alicante de los últimos 13 años.

LA PREVIA Hércules CF [9º (26 puntos)] — Sevilla Atlético [17º (19 puntos)] ► Hora: 14:00 h. ► Árbitro: Gerard Rius Riu (Granollers). ►Televisión: LaLiga+, FC Play, Movistar+, Orange TV, Digi... ► Estadio: Rico Pérez (con el Fondo Norte abierto, sin clausurar). Alineaciones probables ▲ HÉRCULES: Carlos Abad; Samu Vázquez, Sotillos, Monsalve, Javi Jiménez; Mehdi Puch, Roger Colomina, Aranda; Nico Espinosa, Unai Ropero y Fran Sol. Entrenador: Beto Compani. ▲ SEVILLA B: Alberto Flores; Kpebane, Iker Muñoz, Jalade, Sergio Martínez; Nico Guillén, Pablo Rivera; Bakary Sow, Altozano, Israel Domínguez; Ibra Sow. Entrenador: Laci Martín.

Beto Company está obligado a recomponer de nuevo la defensa porque Rentero debe cumplir un partido de suspensión por acumulación de amarillas. Monsalve regresa tras perderse el encuentro anterior por idéntica razón y, seguramente, compartirá el mismo compañero de baile: Sotillos. El resto no se moverá, con Samu Vázquez en un flanco y Javi Jiménez en el otro.

En el centro del campo, la probabilidad de que Colomina le quite la titularidad a Mangada es alta dado que el alicantino no ha aprovechado la oportunidad de afianzarse en el puesto de seis, como mediocentro de posición. Ben Hamed, gris desde hace semanas, puede ceder su espacio a Aranda, que armaría los ataques junto a Mehdi Puch, que se adapta a la perfección al rol que demanda en el centro del campo el preparador valenciano.

La línea de ataque, con Nico Espinosa a la derecha y Unai Ropero a la izquierda arropando a Fran Sol, ha sido la más utilizada a lo largo de toda la semana, la misma que formó de inicio en Murcia. Enfrente habrá un equipo en zona de descenso que todavía no ha ganado ninguno de los duelos que ha jugado como visitante este curso. Cuatro empates en nueve partidos es su cosecha lejos de Sevilla.

Un adversario 'asequible'

En la primera vuelta, el filial hispalense, que no tiene ningún futbolista mayor de 23 años, solo ha sido capaz de hacer 12 goles, dos de ellos al Hércules, que sumó en el Jesús Navas, en la jornada 9, su quinta derrota. Solo el colista Marbella, con 11 tantos, es peor en el capítulo realizador en toda la categoría. Debería ser un adversario propicio para recobrar la inercia triunfal con la que concluyó 2025 el sustituto de Torrecilla a pesar de la hora designada para el comienzo del choque: las dos de la tarde.

La joven plantilla del Sevilla Atlético entrena antes de emprender viaje a Alicante. / SFC

Beto cumplió el pasado miércoles 47 años, así que la plantilla puede brindarle este sábado el mejor regalo, una victoria que todo el mundo da por sentada, pero que será más urgente que sencilla si, como advirtió el propio técnico, el equipo no le da continuidad al juego exhibido en la segunda mitad del clásico, donde logró arrinconar, en su propio estadio, a una de las plantillas más potentes de Primera RFEF.