Hércules CF
Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: "No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir"
El técnico blanquiazul lamentó el empate de los suyos contra el Sevilla Atlético
El entrenador del Hércules, Beto Company, lamentó el empate de su equipo contra el Sevilla Atlético en un partido en el que destacó la falta de velocidad y acierto de los suyos para haber podido sumar los tres puntos en juego.
"No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir y esta categoría no perdona. Necesitamos más punch y sensación de peligro", destacó Beto. "Hemos arrancado bien en los primeros 12-15 minutos, pero luego nos hemos quedado frío. No encuentro el motivo y lo analizaremos. Aún así, tengo la sensación de que hemos tenido tres o cuatro claras y no hemos tenido tampoco ese acierto", agregó.
El técnico valenciano lamentó la falta de acierto herculana, aunque no por ello quitó la lupa del principal problema de su equipo. "Si en alguna ocasión hubiéramos acertados hablaríamos de algo diferente. Pero aunque hubiéramos acertado tenemos que ser autoexigentes porque somos mejores y tenemos que demostrarlo. No podemos estar contentos", aseveró.
Ganar desde ya
Beto quiso poner el foco desde ya en el siguiente partido del Hércules, contra el Tarazona el próximo domingo. "Quiero ganar todos los partidos. Y necesitamos hacerlo, ya. Esta semana era una situación buena hacerlo. Que nos siga gustando no puntuar porque eso es bueno. Y que esa sensación nos haga tirar hacia adelante en cada entrenamiento", solicitó el valenciano.
Por lo que respecta a nombre propios, el entrenador del Hércules explicó la ausencia en sus planes de Nico Espinosa, que se quedó en el banquillo y ni siquiera salió a calentar: "Tuvo malas sensaciones el viernes entrenando en el mismo sitio donde tenía las últimas molestias. Hicimos ecografía y hemos preferido no arriesgar".
También destacó la actuación de los suplentes Aranda y Carlos Rojas e hizo un breve repaso a la actualidad de mercado. "Estamos en disposición óptima para firmar a los perfiles que queremos", aseguró, evitando hablar de Josep Calavera y destacando las cualidades de Andy Escudero, con el que el Hércules tiene un acuerdo para fichar.
