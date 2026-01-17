Primera RFEF | Jornada 20
Empate que sabe a poco entre Hércules y Sevilla Atlético
Los blanquiazules pierden la oportunidad de sumar de tres frente a un flojo filial
El Hércules necesitaba ganar para hacer bueno el empate en Murcia de la pasada semana. Beto sacaba este once al Rico Pérez: Carlos Abad, Samu Vázquez, Monsalve, Sotillos, Javi, Colomina, Ben Hamed, Mehdi, Ropero, Galvañ y Fran Sol.
En la primera parte el Hércules ha salido al terreno de juego con mucha decisión para llevarse los tres puntos. El conjunto blanquiazul ha encadenado varias jugadas que no ha conseguido convertir antes de que el partido se calmara.
Tras el descanso, al conjunto blanquiazul le han entrado las prisas y han podido llegar los problemas. El Sevilla no se ha achantado y le han anulado un gol en fuera de juego. Mehdi Puch ha podido salir expulsado y el Hércules ha estado sumando una gran cantidad de centros laterales que no ha conseguido rematar.
El Hércules pierde una oportunidad de oro para no descolgarse de los puestos de arriba frente a un rival flojo. La buena noticia: Andy Escudero ha llegado a un acuerdo con el Hércules y se espera que se convierta en jugador blanquiazul la próxima semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana