Empate que sabe a poco entre Hércules y Sevilla Atlético

El Hércules necesitaba ganar para hacer bueno el empate en Murcia de la pasada semana. Beto sacaba este once al Rico Pérez: Carlos Abad, Samu Vázquez, Monsalve, Sotillos, Javi, Colomina, Ben Hamed, Mehdi, Ropero, Galvañ y Fran Sol.

En la primera parte el Hércules ha salido al terreno de juego con mucha decisión para llevarse los tres puntos. El conjunto blanquiazul ha encadenado varias jugadas que no ha conseguido convertir antes de que el partido se calmara.

Tras el descanso, al conjunto blanquiazul le han entrado las prisas y han podido llegar los problemas. El Sevilla no se ha achantado y le han anulado un gol en fuera de juego. Mehdi Puch ha podido salir expulsado y el Hércules ha estado sumando una gran cantidad de centros laterales que no ha conseguido rematar.

El Hércules pierde una oportunidad de oro para no descolgarse de los puestos de arriba frente a un rival flojo. La buena noticia: Andy Escudero ha llegado a un acuerdo con el Hércules y se espera que se convierta en jugador blanquiazul la próxima semana.