Hércules CF | Mercado de fichajes
El Hércules llega a un acuerdo con Andy Escudero
El hijo del exjugador blanquiazul Paquito llega procedente del Ceuta y se convierte en el segundo refuerzo invernal
Andy Escudero ha alcanzado un acuerdo con el Hércules para convertirse en el segundo refuerzo invernal del conjunto blanquiazul y reforzar tanto la mediapunta como la banda derecha del ataque herculano.
El jugador alicantino llega procedente del Ceuta, equipo que milita en la segunda división española, y donde Andy no estaba contando con los minutos necesarios.
La temporada pasada Andy fue una pieza importante en aquel Ceuta que ascendió como líder del grupo 2 de la Primera Federación, anotando siete goles y brindando tres asistencias en 38 partidos.
Andy no es desconocido en el herculanismo. Su padre, Paquito, es una leyenda blanquiazul que ya vistió la camiseta del Hércules desde el 1990 al 2001.
El mediapunta alicantino llegará al Rico Pérez con la importante misión de sumar en la lucha por conseguir el ascenso y devolver al Hércules a la Segunda División.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana