El Hércules llega a un acuerdo con Andy Escudero

Nicolás Cabot

Andy Escudero ha alcanzado un acuerdo con el Hércules para convertirse en el segundo refuerzo invernal del conjunto blanquiazul y reforzar tanto la mediapunta como la banda derecha del ataque herculano.

El jugador alicantino llega procedente del Ceuta, equipo que milita en la segunda división española, y donde Andy no estaba contando con los minutos necesarios.

La temporada pasada Andy fue una pieza importante en aquel Ceuta que ascendió como líder del grupo 2 de la Primera Federación, anotando siete goles y brindando tres asistencias en 38 partidos.

Andy no es desconocido en el herculanismo. Su padre, Paquito, es una leyenda blanquiazul que ya vistió la camiseta del Hércules desde el 1990 al 2001.

El mediapunta alicantino llegará al Rico Pérez con la importante misión de sumar en la lucha por conseguir el ascenso y devolver al Hércules a la Segunda División.

