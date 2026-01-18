El mercado se abre para la llegada de Calavera al Hércules

El tarraconense Josep Calavera está más cerca de su próximo destino, pero todavía debe decidir cuál habrá de ser. En la rampa de salida del Tenerife, donde este sábado incluso el jugador del filial Alberto Ulloa le ha adelantado en los cambios de Álvaro Cervera, la cesión del pivote está a escasas horas de ser posible dado que el club insular avanza en la incorporación de tres futbolistas. Sin embargo, y pese al principio de acuerdo entre el Hércules y su homólogo tinerfeño, la llegada del "6" a Alicante no está, ni mucho menos, cerrada.

Esas conversaciones entre los dos clubes blanquiazules fueron adelantadas por El Día, cabecera del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, y planteaban que la operación no se firmaría hasta que el Tenerife hiciera su primera incorporación invernal. La noticia es que los insulares están cerca de anunciar tres refuerzos, uno de ellos sub 23 y otros dos con ficha senior, por lo cual, además de cumplirse su exigencia, estarán en necesidad de liberar fichas.

Con más de una oferta

En Alicante nadie oculta el interés en Calavera, quien además es del agrado y deseo de Beto Company, pero se ha mantenido la cautela sobre su posible llegada. El Hércules habría estado, primeramente, interesado en un traspaso, aunque el Tenerife ve más conveniente una cesión hasta junio, algo a lo que desde Foguerer Romeu Zarandieta no se han opuesto.

El conjunto alicantino acordó con el club canario esperar a su primera alta para concretar la operación

El problema está en los otros competidores de la categoría que codician a este futbolista, maduro pese a sus 26 años y curtido en la categoría tras sus dos temporadas en el Castellón, incluido el ascenso de la 2023-24, y con paso, no tan brillante, por Segunda División. Con esa hoja de servicios, el Nàstic de Tarragona fue otro club que, en simultáneo con el Hércules, entabló conversaciones por Calavera, si bien todo apunta a que va rezagado en una carrera donde, según rumores, asoma otro competidor.

Aunque el Real Murcia no ha dejado entrever ningún acercamiento con el pivote catalán, se especula con que podría ser el cuarto refuerzo del conjunto pimentonero en este mercado de invierno, en el que ya han incorporado a los extremos Joel Jorquera, Víctor Narro y al central Óscar Gil, quien compartió vestuario en el Castellón y mantiene amistad con Calavera. Un mercado que, de coronarse con la hipotética alta del «6» catalán, sería una señal contundente de aspiración por el ascenso.

En la rampa de salida

Este verano, la dirección deportiva del Tenerife, encabezada por el eldense Manu Guill, firmó a Calavera por tres temporadas con la intención de que fuese la brújula del mediocampo. Sin embargo, ha contado poco para Cervera, que solo le ha dado dos titularidades en liga y una en copa en una posición que, además, tiene muy bien cubierta con cuatro hombres más en plantilla.

Caso contrario al del Hércules, que no cuenta con un pivote convincente pese a los esfuerzos de Mangada o los intentos de adaptar a Colomina a la posición. Un verdadero cambio en el estilo de juego blanquiazul, además de por el entrenador, parece pasar por quién dirija la base del mediocampo. El interés de la dirección deportiva y de Beto coinciden, y el entrenador llegó a decir este jueves, sin hacer referencia a nadie en particular, que el club «está en la pole para que las primeras opciones sean jugadores del Hércules». Igualmente, señaló que había que esperar a que otros clubes «desencadenen con una alta» para que las operaciones saliesen adelante. El alta, o las altas del Tenerife, están al caer, y lo demás será decisión del futbolista.