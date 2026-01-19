El ascenso, más lejos del Hércules tras sumar dos puntos en tres jornadas

El Hércules lleva un mes sin producir ningún avance hacia el objetivo del ascenso. Si con la victoria del 20 de diciembre en Marbella había conseguido situarse a un punto de los puestos de play-off, en la octava plaza de la clasificación, hoy a 19 de enero el equipo de Beto Company está noveno y a cuatro puntos del quinto clasificado.

La más estruendosa que sustanciosa derrota de Año Nuevo contra el Sabadell, el empate agónico en Murcia y el insatisfactorio resultado a gafas de este sábado en el Rico Pérez han dejado tras de sí el poco halagüeño saldo de 2 puntos de 9 disputados. Es el resumen de un mes perdido que, en parte, se justifica en la dificultad de los dos primeros rivales: el líder Sabadell y una visita al clásico rival, el Real Murcia.

El entrenador del Hércules, Beto Company, durante el partido en la Nueva Condomina / ALEX DOMINGUEZ

Sin embargo, el sinsabor más grande, y el partido que ha dejado a deber esta cuenta de puntos, es el 0-0 contra el Sevilla Atlético, una de las cenicientas del grupo. Beto, que ya en la previa había manifestado que no se fija en los números y que su único objetivo es ganar, inmediatamente tras el tropiezo ha insistido en conseguir la victoria contra el Tarazona el próximo domingo. "Quiero ganar todos los partidos. Y necesitamos hacerlo, ya. Esta semana era una situación buena hacerlo. Que nos siga disgustando no puntuar porque eso es bueno. Y que esa sensación nos haga tirar hacia adelante en cada entrenamiento", fue mensaje del técnico valenciano.

Sin tregua para cerrar enero

El conjunto de Aragón, con el que el Hércules debutó esta temporada con una espesa victoria en el Rico Pérez, se ha podido consolidar en el grupo gracias a que se mantienen invictos en casa, donde acumulan cinco victorias y cuatro empates. Aunque con un proyecto y objetivos más modestos, el próximo rival del Hércules va ahora mismo empatado a puntos con los blanquiazules. Al final tendrán razón los entrenadores cuando repiten, rueda de prensa tras rueda prensa, que no hay rival sencillo en esta categoría.