El Hércules hace oficial el regreso de Andy Escudero

Ya es oficial. Andy Escudera, a sus 26 años, es nuevo jugador del Hércules a todos los efectos. En el intento de conseguir el ascenso a Segunda División, el conjunto alicantino se ha hecho con los servicios de un futbolista codiciado en la categoría y con pasado blanquiazul.

De esta manera, Beto Company suma una nueva pieza a un puzle que deberá mejorar sus prestaciones si quiere mirar hacia arriba en este último y decisivo tramo de la temporada. Tras rumores, especulaciones y conocerse su desvinculación del Ceuta, el anuncio oficial del Hércules era cuestión de tiempo y así ha sido.

Andy Escudero arrancó su carrera en el mundo del fútbol siendo un niño en el Hércules, pero pronto se marchó a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. En las filas del conjunto rojiblanco pasó por el Juvenil B, el Juvenil A y el filial, momento en el que emprendió un nuevo reto al marcharse cedido al Sanse.

Ahí disputó una temporada en la antigua Segunda B y empezó a foguearse como futbolista profesional. Tras terminar su periodo de cesión, volvió a la disciplina del Atlético de Madrid, pero un mes más tarde fichó por el Murcia, donde no tuvo la suerte esperada. Solo pudo disputar cerca de 70 minutos en media temporada hasta que en enero firmó por el Intercity.

Tras un curso y medio con los hombres de negro, cambió de aires para convertirse en nuevo jugador del Alcoyano en julio de 2021. A las órdenes de Vicente Parras fue un fijo en el once titular semana tras semana y tuvo minutos ante el Levante y el Real Madrid en la Copa del Rey.

Una temporada defendió los colores del Alcoyano antes de marcharse al Nàstic de Tarragona, donde estuvo dos cursos completos. En el primero no dispuso de tanto tiempo sobre el verde, pero en el segundo se convirtió en uno de los jugadores con más minutos llegando a ver puerta en cuatro ocasiones.

Después de su buen desempeño, el Ceuta se fijó en él y lo incorporó a su equipo en julio de 2024. Ahí se erigió como una figura decisiva y fue clave en el posterior ascenso a Segunda División. Consiguió contribuir con seis goles y sumó más de 2250 minutos en una temporada histórica.

Este año, en Segunda División, no estaba teniendo apenas oportunidades, disputando solo noventa minutos en liga junto a poco más de 120 en la Copa del Rey. Su marcha del Ceuta en el mercado invernal parecía asegurada y en el comunicado de desvinculación, el club ha querido reconocer su contribución al ascenso de la temporada pasada y su actitud ejemplar en todo momento.

Vuelta a casa

Por fin se ha dado la vuelta a casa de Andy Escudero, ya que el futbolista no es desconocido en el Rico Pérez. Su padre, Paquito, disputó once temporadas en las filas del Hércules desde el año 1990 hasta el 2001, convirtiéndose en una leyenda del club alicantino.

Con la llegada de la nueva incorporación, Beto suma a su equipo un futbolista con buen pie para los balones parados, un aspecto clave en la categoría de bronce del fútbol español. También destaca por su llegada desde segunda línea, además de ser un jugador que ha tenido al Hércules como su primera opción

Tras la incorporación de Mehdi Puch, Andy Escudero se convierte en el segundo futbolista en llegar al Hércules este mercado invernal y no será el último. Sin embargo, la situación de Calavera sigue siendo una incógnita, ya que, pese a tener un principio de acuerdo con el futbolista, su llegada no está, ni mucho menos, cerrada.