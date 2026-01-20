El Hércules cierra la contratación de Calavera

Fin del culebrón y el runrún. Tras días de vaivenes, con nombres de varios equipos sobre la mesa y especulaciones, el Hércules se ha hecho con Josep Calavera, un futbolista que apunta a tener una importancia capital en los esquemas de Beto Company. La dirección deportiva de la entidad ha pisado el acelerador y está firmando una gran semana en el apartado de las incorporaciones tras la llegada de Andy Escudero el pasado lunes. El mercado de fichajes invernal suele marcar el devenir del tramo decisivo de la temporada y el Hércules no se quiere quedar atrás en la carrera con meta en el fútbol profesional.

Calavera, tras acordar su cesión con el Tenerife, se sumará a un centro del campo formado por Mangada, Colomina, Ben Hamed y, desde hace escasos días, Mehdi Puch. Las bajas han hecho mella durante toda la temporada, por lo que el flamante fichaje blanquiazul apuntalará una demarcación que con Beto a los mandos ha visto crecida su importancia ostensiblemente, ya que el fútbol practicado es mucho más colectivo y menos directo que antaño.

Pocos minutos

Los movimientos de mercado del Tenerife han sido decisivos para cerrar la operación, puesto que el conjunto tinerfeño, antes de dejar salir a Calavera, quería acometer sus incorporaciones invernales para una temporada en la que va camino de Segunda. Anteriormente, el centrocampista catalán estaba teniendo un papel residual en este arranque de temporada. Empezó el curso disputando minutos en los seis primeros partidos, pero, tras ello, empezó a caer en el olvido para Álvaro Cervera.

El centrocampista arrancó su carrera en las categorías inferiores del Nàstic. Posteriormente, pasó por el juvenil del Barça, donde militó en el juvenil y el filial con una cesión al Lleida incluida. En 2019 tomó un giro su carrera y firmó con el Castellón, donde se fogueó como futbolista profesional y estuvo hasta el pasado verano. Su estancia en el conjunto orellut no estuvo exenta de cesiones, pues también defendió los colores del Atlético Madrileño y el Deportivo de la Coruña. Sin embargo, donde terminó siendo decisivo fue en el Castellón en el año del ascenso a Segunda División.

Calavera, durante un partido con el Tenerife. / CDT

En la liga Hypermotion disputó 20 partidos la última temporada rondando los mil minutos. Se despidió del Castellón con más de 110 partidos disputados. Pese a los pocos minutos con los que contaba, Álvaro Cervera no lo descartaba, sin embargo, el futbolista ha terminado recalando en el Hércules.

Todo el movimiento se terminará de cerrar este miércoles y se incorporará a los entrenamientos este viernes. De esta manera, Beto contará con otro activo más para luchar por el objetivo del ascenso.