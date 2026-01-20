Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: "Tenerlo en casa es un orgullo para mí"

Este lunes se formalizó la vuelta a casa de Andy Escudero. Tras desvincularse del Ceuta por mutuo acuerdo, el Hércules hizo oficial la incorporación de un futbolista que encaja en las necesidades del club a las mil maravillas. Llegada desde segunda línea, buen toque a balón parado, poderío ofensivo… Con todo esto y mucho más podrá contar Beto a partir de este domingo ante el Tarazona.

Además de lo puramente deportivo, el club se ha hecho con los servicios de un jugador con ADN blanquiazul, criado en el Rico Pérez desde pequeño y con uno de los mejores referentes posibles en casa, Paquito Escudero.

Paquito salta al terreno de juego del Rico Pérez junto a su hijo Andy. / HCF

El padre del flamante fichaje del Hércules defendió los colores del club durante once años con algunos de los mejores momentos de la historia del club. Paquito consiguió ascensos tanto a Primera como a Segunda y desea, como no puede ser de otra manera, que su hijo pueda reeditar lo conseguido por él unos años atrás.

"Para mí es un orgullo después de haber estado tantos años, tenerlo en casa y poder disfrutarlo domingo a domingo es una satisfacción como padre y como futbolista. Lo único que espero es que salgan bien las cosas y que pueda hacer lo que yo hice, que es disfrutar con el Hércules y con mi ciudad".

"Un gran chaval, un chico que vive mucho el fútbol. Casero y muy comprometido con la ciudad, con el Hércules, con las hogueras… Es muy alicantino". Así definía a su hijo, quien ha terminado firmando por el Hércules pese a tener el interés de muchos equipos punteros de Primera Federación. Paquito reconoce que Andy está muy feliz, ya que considera al Hércules como el sitio ideal para volver a jugar en Segunda División y ve al equipo con muchísimas opciones, además de que es su casa.

Paquito y Andy, ambos con los colores del Hércules. / HCF

Sin dejar de lado el colectivo, porque el grupo prima por encima de todo en una categoría como la Primera Federación, la leyenda blanquiazul cree que su hijo podrá aportar velocidad al juego y criterio. También ayudará con su sabiduría, con su visión de juego y, tocando madera, con su fiabilidad en lo que respecta a las lesiones. "No ha tenido ninguna lesión de ningún tipo, no se ha perdido entrenamientos ni partidos, eso es importantísimo. En los dos últimos clubes que ha estado tenía que haber ascendido en los dos. Es un chico de vestuario que siempre deja grandes amigos en todos los sitios. Tenía la ilusión de jugar en su casa y de hacer grandes cosas en el Hércules".

La igualdad prima en el tercer escalón del fútbol español y para Paquito, la clave está en llegar en condiciones de poder pelear en los últimos ocho o diez partidos. "El año pasado arrancó el Betis Deportivo ganando muchos partidos, después el Murcia, nosotros estuvimos en Navidad rozando la cabeza también. Más tarde vino el Antequera y al final, fue el Ceuta el que estuvo 24 partidos sin perder y todavía le sobraron tres para ascender. El Hércules ha tenido dos fases esta temporada, una en la que no salían las cosas y todos los detalles venían en su contra y ahora, con otro entrenador, hay una forma de jugar mas asociativa".