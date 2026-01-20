Rafaël De Palmas se marcha cedido al Teruel hasta final de temporada

El Hércules ha cerrado su primera salida de este mercado de invierno. Rafaël de Palmas, canterano de 21 años de la disciplina blanquiazul, pone rumbo a Teruel para hacerse un hueco en el equipo de Vicente Parras y disponer de los minutos que no ha tenido en el Hércules

De Palmas es una importante promesa del club alicantino, aunque aún no ha conseguido fortalecerse como un jugador importante, pues encadena su tercera cesión en 3 temporadas, habiendo sido prestado las dos anteriores al Alcoyano.

Esta temporada ha disputado 11 partidos con el Hércules y ha anotado 1 gol, precisamente el que le dio la victoria al equipo frente al Juventud Torremolinos en los últimos compases del encuentro.

El francés juega en una de las posiciones en las que hay más "overbooking" dentro del conjunto blanquiazul. Tiene por delante a jugadores como Aranda o Ropero, a los que se les han sumado las recientes incorporaciones de Mehdi Puch y el nuevo fichaje del Hércules, Andy Escudero.

De Palmas abandona de nuevo el Hércules en busca de sumar minutos y seguir creciendo frente a las órdenes de un entrenador que le tiene mucho aprecio como Vicente Parras, con el que ya coincidió en el Alcoyano, donde sacó su mejor versión.