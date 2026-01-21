Criterio, velocidad y ADN blanquiazul al servicio del Hércules

En el Hércules no se quieren cometer errores del pasado, como por ejemplo, dejar huérfana a la plantilla en el mercado de fichajes invernal. La temporada pasada, el mes de enero dictó sentencia y el equipo cayó lentamente hasta que en el tramo final llegó la gran hecatombe. Para evitar este tipo de disgustos, el conjunto alicantino ha sido capaz de firmar a uno de los futbolistas más codiciados en el mercado de la Primera Federación, Andy Escudero. No queda solo ahí y las necesidades del club van mucho más allá, pero el extremo encaja como anillo al dedo en los planes de Beto y apunta a ser decisivo, ya no solo este año, sino hasta 2028.

Andy Escudero, en su primer entrenamiento con el Hércules. / HCF

¿Qué gana el Hércules con la incorporación de un futbolista como Andy Escudero? La entidad, encabezado por Enrique Ortiz, se ha hecho con los servicios de un futbolista netamente ofensivo, un perfil necesario vistas las últimas actuaciones del club y el mal momento de algunos de sus jugadores, como Rojas, Jeremy de León o Nico Espinosa. La obligación de no estancarse es trascendental, por lo que Andy Escudero podría convertirse en un bálsamo de aire fresco para Beto Company.

Si se caracteriza por algo la nueva incorporación del Hércules es por una prodigiosa visión de juego y llegada desde segunda línea. Sin ir más lejos, la temporada pasada vio puerta en siete ocasiones y también repartió tres asistencias entre Primera Federación y Copa del Rey. Uno de sus goles fue en el partido de vuelta de la final de campeones ante la Cultural Leonesa. En aquella ocasión volvió a demostrar llegada desde la segunda línea y gran definición, superando al guardameta rival y colocando el balón en la escuadra.

Andy Escudero, en su primer entrenamiento con el Hércules. / HCF

En sus últimas aventuras ha sido importante en todos los equipos en los que ha estado. En la temporada 2021/2022, defendiendo los colores del Alcoyano, disputó un total de 34 encuentros con dos goles y cinco asistencias a las órdenes de Vicente Parras. La temporada siguiente participó con cuatro asistencias en el Nàstic de Tarragona, creciendo y ganando importancia en el curso posterior, el 2023/2024. Por aquel entonces, estuvo presente en 41 encuentros, con cuatro goles, tres asistencias y casi un ascenso, ya que formó parte del conjunto grana en la eliminatoria ante el Málaga.

Tras ello firmó por el Ceuta en el verano de 2024 y dio el pistoletazo de salida a una de sus mejores temporadas como futbolista profesional. En un total de 38 partidos estuvo sobre el verde el curso pasado, siendo clave en el ascenso del conjunto ceutí. Junto a sus compañeros encadenó 24 partidos sin perder y lograron subir de categoría con tres encuentros de margen, una proeza poco habitual en el tercer escalón del fútbol español.

En Segunda División no estaba contando con oportunidades para aportar su juego y en busca de minutos de calidad, ha terminado recalando en el Hércules. El nuevo fútbol practicado por los alicantinos de la mano de Beto Company, con una propuesta más asociativa, más colectiva y siendo más protagonistas con el balón se adapta a las características de un futbolista que aporta velocidad al juego, criterio y rigor.

De esta forma, Andy Escudero volverá a casa tras una larga travesía por el desierto. Sus primeras patadas al balón llegaron bajo los colores del Hércules y a partir de ahora, volverá a hacerlo hasta 2028. Con la ilusión de estar en el mejor lugar posible, la nueva incorporación del club aumentará el nivel del colectivo y peleará por conseguir los objetivos de la temporada, el ascenso.