El Hércules-Cartagena se podrá ver por Teledeporte

Con vistas a mejorar la visibilidad de la tercera categoría del fútbol español, RTVE llegó a un acuerdo con la Federación Española de Fútbol para emitir un partido por jornada durante la segunda vuelta de la Primera Federación. Estas emisiones se iniciaron el domingo 18 de enero con un duelo que medía al Mérida frente al Real Madrid Castilla, siendo este un partido correspondiente a la jornada 20 del grupo 1.

Tras ello, en la segunda semana de acuerdo, el Real Madrid Castilla repetirá y se podrá ver por abierto otra vez. En este caso lo hará frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, con gran favoritismo para el cuadro tinerfeño.

Respecto a la jornada 22, la RFEF ha desvelado que el partido que se podrá seguir por Teledeporte será el Hércules-Cartagena, uno de los partidos con más expectación en el grupo 2. De esta manera, alicantinos y cartageneros estrenarán su grupo en Teledeporte. El partido tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero a las 21:15 horas, un horario que no estuvo exento de polémica entra las aficiones.

El Hércules recibirá al Cartagena en el Rico Pérez tras visitar al Tarazona este domingo a las 12:00 horas. Por otro lado, el Efesé viajará hasta tierras alicantinas después de recibir al Europa en Cartagonova este sábado a las 18:30 horas. Ambos conjuntos están igualados a puntos con 27 unidades y también cuentan con la misma diferencia de goles, -2.