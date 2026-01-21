Josep Calavera, pausa y liderazgo para confirmar el nuevo estilo del Hércules

Un nuevo fútbol llegó al Rico Pérez el 17 de noviembre. La nueva propuesta, encabezada por Beto Company, pasaba por un fútbol más combinativo, asociativo y con mucha más presencia del medio del campo. Los balones en largo se vieron reducidos, pero para ello, hacen falta activos que se adapten a la nueva tesitura, futbolistas que aporten la calma necesaria, pero que también tengan la capacidad de romper líneas con sus pases.

La llegada de Josep Calavera se hizo de rogar, pero finalmente, el Hércules se ha adelantado a la competencia y ha firmado hasta verano a un futbolista que, sobre el papel, apunta a caer de pie.

Personalidad

Con la incorporación del catalán, Beto suma un nuevo soldado que promete dar guerra con el fin de ascender al fútbol profesional. Si algo tiene de sobra el flamante fichaje es personalidad, cualidad tan necesaria para triunfar en el Rico Pérez.

La nómina de futbolistas que brillan en equipos con perfiles más bajos y luego sufren en grandes plazas es tremenda, pero Calavera no da la sensación de ser de esos. Durante sus dos etapas en Castalia fue un derroche de temperamento, pidiendo siempre el balón pese a haberlo perdido anteriormente, porque si algo tiene claro es que su fútbol es ese.

"En la temporada 2018/2019, el Castellón se salva por los pelos en Segunda B y recuerdo hablar con el entrenador de aquel equipo, Óscar Cano, sobre el análisis de las necesidades para el año siguiente. Eran un equipo físico, con mucha velocidad arriba, pero les hacía falta alguien que lo canalizara todo. La temporada siguiente consiguen ascender y la gran diferencia de un año a otro fueron Josep Calavera y Carlos Salvador, ambos firmados en verano", comenta Enrique Ballester, periodista del Periódico Mediterráneo y encargado de cubrir la actualidad del Castellón.

El fichaje de Calavera apuntala un centro del campo al cual se le han visto las costuras más de una vez. El Hércules suma a un futbolista que cambió sus características notablemente con la llegada de Dick Schreuder al banquillo orellut. Antes del neerlandés, el centrocampista basaba su fútbol en ser el pivote de toda la vida, un futbolista que se situaba delante de la defensa y perdía muy pocos balones. Distribuía bien, la toma de decisiones era buena y también, rompía líneas con los pases. El físico no era su principal cualidad, pero su inteligencia táctica suplía esa carencia.

En la temporada 2023/2024, las exigencias del nuevo técnico le hicieron cambiar su juego, ya que pedía a los centrocampistas más llegada, más recorrido y más conducción. Se adaptó de fábula y tras ello mejoró en el apartado físico, en las métricas de conducción y en la distancia recorrida por partido. Aspectos que le llevaron a un escalón superior y a hacer cosas con las que él no se había educado.

Un aspecto curioso en su andadura en el Castellón es que coincidió media temporada con un conocido del Rico Pérez, Rubén Torrecilla. Con el técnico extremeño, Calavera disputó todos los partidos posibles antes de que fuese cesado tras la jornada 17. También compartió vestuario con Jeremy de León en la temporada 2023/2024, cuando ambos consiguieron ascender a Segunda División.

A lo largo de los años se erigió como un líder dentro del conjunto orellut. "A nivel de vestuario se hizo uno de los jugadores más importantes, era uno de los capitanes. Es la típica persona muy correcta, que hace vestuario y lidera no desde la autoridad, sino desde el ejemplo. Este verano sale porque el club piensa que tiene que dar un salto en cuanto al perfil de jugadores, pero en Primera Federación rindió de maravilla", añade Enrique Ballester.

En el Tenerife no ha contado con apenas oportunidades, pese a ello, no ha pronunciado ninguna mala palabra. Arrancó la temporada disputando minutos en los seis primeros partidos, pero posteriormente, empezó a caer en el ostracismo para Álvaro Cervera. Solo ha estado sobre el verde poco más de 250 minutos con el Hércules y los movimientos en el mercado de fichajes por parte del Tenerife han terminado de acelerar una incorporación que parecía enquistada.