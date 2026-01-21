Semana frenética para el Hércules en lo que respecta a los movimientos y a la confección de la plantilla. La operación llegada traía consigo varias salidas y tras oficializarse la marcha de De Palmas al Teruel hasta final de temporada, la entidad ha comunicado que Vique Gomes deja de ser futbolista del Hércules.

El centrocampista no estaba contando apenas con oportunidades durante este curso, de ahí sus escasos 168 minutos con la camiseta blanquiazul. Debutó ante el Teruel en la sexta jornada con un minuto y tras ello, disputó otros 14 ante el Antequera, 4 frente al Europa y 15 en el Nuevo Pepico Amat ante el Eldense.

En la 17ª jornada fue titular por primera y última vez con el Hércules en Marbella, justamente coincidiendo con el primer triunfo blanquiazul lejos del Rico Pérez. Esta titularidad se dio por las numerosas bajas que presentaba el equipo por aquel entonces. Vique no desentonó y cuajó un partido más que correcto, llegando incluso a felicitarle Beto en la rueda de prensa posterior.

El tres de enero, ante el Sabadell, disputó sus últimos minutos tras saltar al verde en el descanso junto a Adrián Bolo. Por esta falta de oportunidades, el Hércules y el Villarreal han decidido dar por finalizada la cesión del futbolista en Alicante.